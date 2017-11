Konstanz Das Musical Jesus Christ Superstar rockt das Stadttheater Konstanz

Jesus Christ Superstar wird ab Freitag im Stadttheater Konstanz aufgeführt. Hierfür werden die Schauspieler zu Musical-Darstellern. Wir haben uns vorab ein Bild davon gemacht.

Rockoper, Musical, Epos, Jesus Christ Superstar. Es gibt viele Beispiele, dass die Institution vom Bodensee alles andere ist als normal und gerne am großen Rad drehen möchte. Die neue Produktion des Klassikers von Andrew Lloyd Webber passt da perfekt ins Bild. Aus lokalen Schauspielern werden Sänger, aus der beschaulichen Bühne das Brett der großen, weiten Welt.

Regisseur Ingo Putz, seit der vergangenen Spielzeit in Konstanz und bereits Musical erfahren, setzt sein ganzes Herzblut in diese Produktion. "Es ist ein Geschenk, so ein Werk machen zu dürfen", sagt er mit funkelnden Augen. "Unser Ensemble ist so vielseitig. Und wenn ist sehe, dass André Rohde gerade noch in Adam's Äpfel gespielt hat und jetzt Judas ist, dann ist das ein unfassbar tolles Gefühl."

Kein Darsteller sollte sich erkälten

Bei der Probe im Theater wuseln viele Menschen auf der Bühne. Mehr als man es gewohnt ist. Jesus, gespielt von Arlen Konietz, sieht mit seinem dicken Schal und der tief sitzenden Wollmütze so aus, als wäre er gerade der Tiefkühltruhe entsprungen. "Er darf sich auf keinen Fall erkälten", erklärt Dramaturg Daniel Grünauer. "Das wäre fatal bei den Gesangsleistungen, die hier geleistet werden müssen." Auf Wunsch der Schauspieler wird Jesus Christ Superstar auch nicht an zwei Tagen hintereinander gespielt. "Sie müssen sich ausruhen und benötigen unbedingt ihre Ruhephasen", erklärt Ingo Putz.

Der 43-Jährige gibt Instruktionen, erklärt immer wieder, wo die Schauspieler sich wie bewegen sollen. Als Jesus Maria Magdalena dezent in die Arme nimmt, ruft der Regisseur laut: "Könnt ihr vielleicht ein bisschen enger sein?", und erntet Gelächter von der Bühne. Die Schauspieler machen, wie ihnen empfohlen und umschlingen sich innig bei der nächsten Wiederholung. "Haben wir nicht noch eine falsche Waffe?", fragt Ingo Putz nach der Szene, in der Judas um sich schießt. Je authentischer die Situation desto besser. Die Waffe findet sich. Am Ende der Proben erinnert Ingo Putz noch einmal Eigenverantwortlichkeit der Schauspieler: "Setzt Euch nicht auf kühle Flächen und erholt Euch gut." Stichwort Erkältungen.

Ein Musical gab es zuletzt vor fast einem Jahrzehnt

Im Konstanzer Theater ist durchaus zu spüren, dass mit Webbers Rockoper eine ganz große Nummer der Musik- und Filmgeschichte angepackt wird – die Fallhöhe ist dann besonders hoch. Das letzte Musical, das hier gespielt wurde, war die Freilichtinszenierung auf dem Münsterplatz 2008 Anatevka. Da nicht alle Rollen mit dem Ensemble besetzt werden konnten, holten sich die Konstanzer Verstärkung von Musical-Schulen. "Jeder ist besonders angespannt und aufgeregt", erzählt Ingo Putz. "Das Stück ist generationsverbindend und einzigartig. Wir alle haben große Lust auf die Premiere am Freitag."

Die einzige Vorgabe des Verlages: Jesus durfte nicht mit einer Frau besetzt werden. "Ansonsten haben wir auch eigene Interpretationen", verspricht Daniel Grünauer. Eine erfolgreiche Methode, mit der das Konstanzer Stadttheater immer wieder für Aufsehen sorgt. "Wir wollen mit unseren Darbietungen aufhorchen lassen", sagt Intendant Christoph Nix. "Und damit sachliche Diskussionen anstoßen." Der Fokus bei Jesus Christ Superstar liegt nicht auf der Hauptperson, sondern auf den Reaktionen der anderen auf diesen charismatischen Menschen.

Unsere Aufnahmen von den Proben (4:10 Minuten):

Aufgewühlte und nachdenkliche Stimmen, packende Melodien und beunruhigende Rhythmen – der Zuschauer erhält, auch durch die ungewohnten Takte der Musik, den ständigen Eindruck, als passiere etwas Ungewöhnliches. Maria Magdalena, Kaiphas oder Simon Petrus beleuchten den Gründungsmythos einer Religion: Warum plädiert ein Mensch für den Tod eines Mitbürgers? Wie können wir aufrichtig lieben? Woher rührt die Sehnsucht nach einer Leitfigur? Jesus Christ Superstar erzählt eine Geschichte von Träumen und Abgründen und dem schmalen Grat zwischen Glauben und Fanatismus.

Das Stück

Jesus Christ Superstar setzt sich mit der Passionsgeschichte auseinander. Die letzten sieben Tage Jesu' werden aus der Sicht von Judas erzählt. Als Vertrauter versucht Judas Jesus und den Jüngern das Leben zu retten. In Zeiten, in denen Religionen als Grund für Gewalt missbraucht werden, ist Jesus Christ Superstar aktueller denn je.