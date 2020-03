Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Polizei meldet für den Montagvormittag wenige Verstöße gegen die Verordnung, dass sich ab sofort nur noch zwei Personen in geringem Abstand zueinander auf der Straße aufhalten dürfen. Zunächst ist das eine sehr gute Nachricht: Die Appelle sämtlicher Spitzenpolitiker in Deutschland, die Corona-Lage ernst zu nehmen, sind angekommen.

Im Moment: ein Feldversuch in Kontaktvermeidung

Solange sich alle an die Regeln halten, sieht Konstanz tatsächlich wie ein disziplinierter Feldversuch in Kontaktvermeidung aus. Die momentane Kollektiv-Disziplin sollte man allerdings nicht überbewerten. Die Temperaturen reichten am 23. März gerade sieben Grad, die Lust, draußen zu sein, war begrenzt. Trotzdem gab es am Wochenende Verstöße gegen die neuen Regeln.

Konstanz Seit Sonntag gilt auch in Konstanz: extrem reduzierte Kontakte in der Öffentlichkeit. Halten sich die Menschen daran? Das könnte Sie auch interessieren

Die Sonne wird die Disziplin wegschmelzen

Das lässt ahnen, dass es schlimmer kommen wird. Sobald die Sonne wärmt, wird es eine Vielzahl an Verstößen geben, und Covid-19 hat jede Gelegenheit, sich unter Konstanzern zu verbreiten. Es wird extrem schwierig, Kinder und Familien zu überzeugen, dass ausgelassenes Spielen im öffentlichen Raum im Moment keine gute Idee ist.

Polizei auf ganz neue Weise gefragt

Auf Polizei und Bürgeramt kommt eine anstrengende Aufgabe zu. Die Nachsicht mit freizeithungrigen Bürgern ist gerade jetzt nicht das Gebot der Stunde.