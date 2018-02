Eine Mischung aus Imponiergehabe, Gruppendruck und Selbstüberschätzung: Diese Faktoren führen laut dem erfahrenen Suchtberater Reinhard Schwering dazu, dass Jugendliche an Fasnacht betrunken auf der Straße liegen oder sogar ins Klinikum eingeliefert werden müssen. Damit das nicht passiert, gibt es ein neues Konzept

Eine Mischung aus Imponiergehabe, Gruppendruck und Selbstüberschätzung: Diese Faktoren führen laut dem erfahrenen Suchtberater Reinhard Schwering dazu, dass Jugendliche an Fasnacht betrunken auf der Straße liegen oder sogar ins Klinikum eingeliefert werden müssen. Um die jungen Feiernden möglichst gefahrlos durch den wildesten aller Konstanzer Tage zu bringen, ziehen das Jugendzentrum (Juze) und der Gesamtelternbeirat (GEB) schon im dritten Jahr an einem Strang. Unterstützt werden sie vom Präventionsrat der Stadt, einem vielfältig besetzten Gremium. "Wir sind froh, dass wir gemeinsam eine gute Lösung erarbeiten konnten", freut sich GEB-Vorsitzende Alexandra Bek.

Security-Firma bewacht das Gelände

Die Lösung sieht dieses Jahr so aus: Die Jugendlichen ziehen von der Marktstätte (wo der SÜDKURIER die Mäschgerle empfängt) auf den Stephansplatz um. Auf einer großen Bühne mit Musikanlage können Fasnachtsgruppen auftreten, außerdem organisiert die Agentur Nachtschwärmer-KN von 10 bis 13 und 18 bis 24 Uhr eine Party mit DJs. Ein Sanitätszelt und Toiletten stehen ebenfalls bereit. Bewacht wird das Gelände bis Mitternacht von einer Security-Firma.

"Wir hören auch bei Liebeskummer zu"

Viel wichtiger für die jungen Feiernden aber sind aufmerksame Ansprechpartner. Zehn mobile Teams, bestehend aus geschulten Eltern und Juze-Vertretern, sind am Schmotzigen von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Stephansplatz und in den Gassen rundherum unterwegs. Erkennbar sind sie an gelben Signalwesten ohne Aufdruck. "Wir verteilen alkoholfreie Getränke und Brezeln, schon bevor jemand offensichtlich zu viel getrunken hat", sagt Juze-Leiter René Grüßer. Dieses Konzept habe sich im vergangenen Jahr bewährt – sogar so gut, dass am Ende das Wasser ausging. Am Stand des Präventionsrates werden ebenfalls Wasser und Brot angeboten. "Wir haben nun die Mengen verdreifacht, damit für alle genug da ist", sagt René Grüßer. Und weil junge Leute nicht immer nur von zu viel Alkohol geplagt werden, ergänzt der Juze-Leiter: "Wir hören auch bei Liebeskummer zu und bieten eine Cola an. Danach geht es den Jugendlichen schon viel besser."

Tendenziell weniger Alkoholvergiftungen

Wichtig ist den Veranstaltern, dass dieses Konzept gemeinsam mit den Nutzern besprochen wurde. "Die Jugendlichen werden keinesfalls von der Marktstätte verdrängt, auch das Schülerparlament findet den größeren Stephansplatz besser", so Grüßer. Derselben Meinung seien auch die Humboldt-Gymnasiasten, die mit ihrem Musikwagen durch die Gegend ziehen. Und auch sonst habe sich die aktive Zuwendung durch ehrenamtliche Helfer bewährt. So resümiert Alexandra Bek: "Die Jugendlichen waren in den vergangenen Jahren dankbar für die Unterstützung. " Suchtberater Reinhard Schwering erkennt ohnehin eine leichte Trendwende hin zum Positiven: "2017 mussten nur noch drei Jugendliche wegen zu viel Alkohol im Blut ins Klinikum eingeliefert werden, dafür aber drei- bis viermal so viele junge Erwachsene." Schwering glaubt, dass die jungen Mäschgerle dazugelernt haben: "Sie begreifen, dass sie sich auch die anderen Fasnachtstage verderben, wenn sie am Donnerstag zu viel trinken." Der 67-Jährige rät den Cliquen, zusammenzubleiben und aufeinander aufzupassen. "Einige wundern sich, dass sie plötzlich betrunken und orientierungslos sind, aber solche Mengen Alkohol, wie sie sie in kurzer Zeit vor allem über Mischgetränke zu sich nehmen, würden auch Erwachsene umhauen", sagt Schwering. Vor dieser Erfahrung seien auch Schüler aus behütetem Elternhaus nicht geschützt.

Alexandra Bek findet es deshalb wichtig, dass die Eltern sich schon vor der Fasnacht mit ihren Kindern über Alkohol und richtiges Verhalten unterhalten – sich aber auch untereinander vernetzen und selbst richtig handeln: "Wir müssen unseren Kindern klar machen, dass sie nach Hause kommen können, egal, wie es ihnen geht." Die Jugendlichen mit einem Alkoholverbot in die Fasnacht zu entlassen, sei zu kurz gedacht.

Tipps für die Eltern

Für den Konstanzer Suchtberater Reinhard Schwering beginnt Prävention schon in den Wochen vor Fasnacht. „Gehen Sie mit Ihren Kindern ins Gespräch und lassen Sie nebenbei immer wieder Informationen fallen“, rät er. Zum Beispiel die, dass Jugendliche 35 Schnapsgläser voll Wodka, Whiskey oder anderem Alkohol zu sich nehmen, wenn sie eine 1,5-Liter-Plastikflasche zur Hälfte mit Wasser und zur Hälfte mit Alkohol füllen. Wichtig dabei: Niemals mit erhobenem Zeigefinger belehren, nur beiläufig Tipps geben. Die Kinder sollten auch wissen, dass Fasnacht kein rechtsfreier Raum ist und die Alkoholgesetze für Minderjährige selbstverständlich gelten. Die Eltern ihrerseits müssten vormittags erreich- und ansprechbar sein und ihre Kinder im Ernstfall abholen. „Die Erwachsenen sollten Fasnacht und Alkohol nicht verteufeln, sondern für einen entspannteren Rahmen sorgen“, meint der Suchtberater. Und wenn es doch zum Ernstfall kommt: „Nicht schimpfen, sondern sich kümmern!“ (kis)