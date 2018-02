Konstanz Das Jakobinertribunal in Konstanz hat eine lange Geschichte, doch warum gibt es das und wie wurde es zu einem Höhepunkt der Straßenfasnacht?

Das Jakobinertribunal in Konstanz hat eine lange Geschichte, doch warum gibt es das und wie wurde es zu einem Höhepunkt der Straßenfasnacht?

Das Jakobinertribunal ist jedes Jahr fester Bestandteil des Schmotzigen Dunschtig. Dieses Jahr ist Verkehrsminister Winfried Hermann angeklagt. Wir erklären, wie die Schein-Verhandlung funktioniert und welche Geschichte hinter dem Tribunal steckt.

Seit 1994 gibt es in Konstanz ein närrisches Tribunal. Mehr als 1000 Zuschauer verfolgen seither auf dem Obermarkt, wie ein in Stadt oder sogar Land bekannter Angeklagter abgeurteilt wird. Das ist eine Gaudi, hat aber auch historische Wurzeln. Nicht nur, weil der Obermarkt in Konstanz im Mittelalter tatsächlich der Richtplatz war. Hier gibt es noch weitere Fakten zum Tribunal und seinen Organisatoren.

Jakobinertribunal: Was steckt eigentlich hinter der Idee?

Die Jakobiner waren einer der radikalsten politischen Klubs bei der Französischen Revolution (1789-1794). Sie vertraten Positionen, die man heute als links einstufen würde, und forderten unter anderem die Abschaffung der Monarchie. Ihren Namen hatten sie von ihrem Versammlungsort, einem früheren Kloster in Paris. Jakob wurde für sie auch deshalb zur Leitfigur, weil der biblische Jakob nach der Überlieferung im Alten Testament seinem Bruder Esau die Macht abringen konnte. Das „Liberté, Egalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) der Revolution haben die Jakobiner e.V. als Konstanzer Narrenvereinigung unter Anspielung auf eine bekannte Weinsorte in „Liberté, Fraternité, Boscholee“ ins Spöttische gekehrt.

Unter dem als Markenzeichen geschützten Namen „Jakobiner von 1970 – das Original aus Konstanz“ gibt es eine weitere Gruppe im Sinne dieser Tradition. Sie nimmt laut ihrer eigenen Internetseite am Butzenlauf, am Vorabend des Schmotzigen Dunschtig, teil, hat aber für den Schmotzigen Dunschtig selbst in der Stadt keine Termine geplant.

2012 stand die Zukunft des Tribunals ersthaft in Frage

Zu den wesentlichen Ideengebern und Akteuren für das Konstanzer Tribunal gehörten Anfang der 1990er-Jahre der damalige Schweizer Nationalrat Ernst Mühlemann und der spätere SÜDKURIER-Chefredakteur Werner Schwarzwälder, beide sind in der Zwischenzeit verstorben. Der Musiker Wolfgang Mettler und heutige Museumschef Tobias Engelsing (der unvergessliche Auftritte aus Überraschungszeuge hatte und unter anderem Papst Benedikt oder Edmund Stoiber imitierte) haben sich aus dem Tribunal in der Folge zurückgezogen. Heute ist Ekkehard Greis der Präsident des Vereins Jakobiner e.V. und übernimmt zugleich seit einigen Jahren die Rolle des Richters.

Wer von den Jakobinern angeklagt wird, hat kaum eine Chance

In 24 Verhandlungen gab es laut Jakobiner-Präsident Ekkehard Greis nur einen einzigen Freispruch – für den Fasnachter Helmut Faßnacht, dessen Abschied von der närrischen Bühne damit besonders gewürdigt wurde.

Seit 1994 waren angeklagt (jeweils in der damaligen Funktion):