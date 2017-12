Das Jahr 2017 in Polaroids: Das waren die meistgelesenen Online-Artikel aus Konstanz

Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Zahlreiche Geschichten belustigten oder empörten die Konstanzer Gemüter. Wir haben die meistgelesenen Online-Artikel der vergangenen 12 Monate zusammengetragen und zeigen sie in Bildern.

Diana Gräfin Bernadotte gibt ihrem Gatten Stefan Dedek im Schloss der Insel Mainau das Ja-Wort. Die jüngste Tochter von Lennart Graf Bernadotte feiert dies mit den Familien und engen Freunden.

Bild: Oliver Hanser

Auf der Baustelle der Z-Brücke stürzt ein tonnenschwerer Kran hinter einem Seehas auf die Bahngleise. Bilanz des Vorfalls: ein Haufen Schrott, aber glücklicherweise keine verletzten Personen.

Bild: Oliver Hanser

Im Bodenseeforum gastiert Ben Becker mit dem Projekt „Ich, Judas“. Seine Spielstätte gefällt dem Darsteller gar nicht: Er äußert sich abfällig über die "Mehrzweckhalle" und erntet dafür Applaus.

Bild: Aurelia Scherrer

Das Pharma-Unternehmen Dr. Kade kündigt an, seinen Konstanzer Standort zu verkaufen – ein Schock für die 196 Mitarbeiter. Bald darauf steht aber fest: Das Werk schließt zum 30. April 2019.

Bild: Oliver Hanser

Ein Segelboot kentert im Yachthafen. Feuerwehr und DLRG arbeiten gemeinsam an der Bergung. Über Nacht ist Wasser in den Innenraum eingedrungen und hat das Boot zum Sinken gebracht.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Als das Torture Ship im Konstanzer Hafen anlegt, sind bereits hunderte Schaulustige mit ihren Kameras vor Ort. Die in Leder und Latex gekleideten Gäste ziehen an diesem Tag alle Blicke auf sich.

Bild: Anette Bengelsdorf

Ein heftiges Unwetter ergießt sich über Konstanz. Die Unterführung am Sternenplatz und weitere Straßen stehen in kürzester Zeit unter Wasser, außerdem werden zahlreiche Bäume entwurzelt.

Bild: Lukas Kreibig

Vor dem Münster geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Außenminister Sigmar Gabriel unterstützt SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz – genau wie Agnes Schlensag und Zahide Sarikas (von rechts).

Bild: Franz Domgörgen

Ein Brand am Stephansplatz beschäftigt die Feuerwehr viele Stunden: Nach den Löscharbeiten in der Nacht werden am Morgen noch Schwelbrände zwischen den Gebäuden entdeckt und bekämpft.

Bild: Benjamin Brumm

Konstanz trauert um Fasnachts-Urgestein Alfred Heizmann und Theaterpädagogen Felix Strasser. Hunderte Menschen besuchen die Trauerfeiern, nehmen Abschied und zeigen ihre Anteilnahme.

Bild: Oliver Hanser

Ein Litzelstetter geht auf seine Weise gegen einen Falschparker vor: Mit Sprühfarbe rahmt er dessen Auto ein und weist den Wagenbesitzer darauf hin, dass an dieser Stelle „KEIN PARKPLATZ“ ist.

Bild: Andreas Schuler

Neun fest installierte Blitzer werden in Konstanz aufgestellt – zum Unmut einiger Verkehrsteilnehmer. Am Ortseingang Litzelstetten wird nach gerade einmal zwei Wochen eine Anlage beschädigt .

Bild: Oliver Hanser