Die Ursache für das tödliche Feuer am Konstanzer Klinikum bleibt auch nach Abschluss des kriminaltechnischen Brandgutachtens ungeklärt. Das teilt Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, auf Nachfrage des SÜDKURIER mit: "Man kann davon ausgehen, dass der Brand am Bett des verstorbenen Patienten ausgebrochen ist."

"Es ist alles denkbar, aber nichts sicher feststellbar."

Mehr scheint ein halbes Jahr nach dem tragischen Vorfall nicht mehr rekonstruierbar. Denn was oder wer das Feuer letztlich verursacht hat, also ob es sich dabei um einen technischen Defekt, um Fahrlässigkeit oder gar um Vorsatz gehandelt habe, das sei für den Sachverständigen nicht mehr ermittelbar gewesen, so Mathy weiter:

Das Gutachten liefert keinen Aufschluss über strafrechtliche Verantwortung

Auch was das Ergebnis des Gutachtens für die weiteren Ermittlungen bedeutet, kann Andreas Mathy nicht sagen. Alleine auf Grundlage des Gutachtens jedoch habe keine strafrechtliche Verantwortung festgestellt werden können. Ob die Ermittlungen deshalb eingestellt werden, wisse er ebenfalls nicht.

Ein 80-jähriger Patient starb damals in den Flammen

Das Gutachten über die Brandursache hatte in der Vergangenheit immer wieder auf sich warten lassen. Eigentlich sollte es Aufschluss darüber geben, warum ein 80-Jähriger in seinem Patientenzimmer, das durch das Feuer vollständig ausbrannte, auf Ebene G des Klinikums Konstanz im November 2018 sterben musste.

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz am 16. November 2018. | Bild: Benni Brumm

Als Todesursache bei dem Mann vermutete die Staatsanwaltschaft zuletzt das tiefe Einatmen von Rauchgasen sowie Verbrennungen.

Eine Aufwendige Sanierung ist nötig

Etwa 24 Patienten mussten damals verlegt werden. Sie kamen direkt nach dem Vorfall auf die leer stehenden Stationen, die Anfang des Jahres 2018 in den Neubau umgezogen waren.

Wann die aufwendige Sanierung der durch den Brand zerstörten Ebene stattfinden kann, ist weiterhin offen.