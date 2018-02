Das Glasverbot am Schmotzigen Dunschtig kommt gut an – kann aber nicht so einfach auf die ganze Innenstadt ausgeweitet werden

Seit ein paar Jahren müssen die feiernden Narren auf Glasflaschen und Weingläser verzichten. Das Verbot finden viele gut – es ist aber auch ein Eingriff in die Rechte der Bürger.

Die Zünfte – besonders die Strohschuhträger – finden es gut, die Besucher haben Verständnis und die Wirte haben sich darauf eingestellt: Auch dieses Jahr werden die feiernden Narren am Schmotzigen Dunschtig in großen Teilen der Altstadt auf Glasflaschen und Trinkgläser verzichten müssen. Das städtische Glasverbot gilt vom Schmotzigen Dunschtig ab 5 Uhr bis Freitag um 6 Uhr auf diesen Straßen und Plätzen:

Treffen Polizisten auf Feiernde mit Glasflaschen, lassen sie den Inhalt ausgießen. Die Allgemeinverfügung erstreckt sich dabei auf bestimmte Straßen und Plätze und nicht auf ein gesamtes Gebiet. Das Glasverbot hat in den vergangenen Jahren zu deutlich weniger Scherbenhaufen geführt – und zu der Frage, warum das Verbot eigentlich nicht für die gesamte Innenstadt und über die ganze Fasnacht gilt.

"Das Stichwort hierzu ist die Verhältnismäßigkeit", antwortet die Stadtverwaltung. "Wir können und wollen hier kein generelles Verbot aussprechen, sondern eine Regelung finden, die dort greift, wo sie dringend benötigt wird. Kurz: Dort wo die Scherben sich häuften. Die Regelung besteht in dieser Form seit ein paar Jahren und greift sehr gut". Lediglich eine Erweiterung gab es um den Bahnhofsbereich. "Die Altstadtgassen, die zwischendrin nicht im Bereich liegen, hatten schlicht kein Glasproblem in diesem Ausmaß", so die Stadt weiter.

Dass diese nicht so einfach ein generelles Verbot aussprechen kann, hat einen verwaltungsrechtlichen Grund. Ein Glasverbot ist auch ein Eingriff in die Rechte der Bürger. Es muss verhältnismäßig sein, begründet und nachgewiesen sein – durch Zahlen oder dokumentierte Erfahrungen etwa. Außerdem muss vorher geprüft werden, ob es nicht andere, mildere Mittel gibt, das Problem in den Griff zu bekommen. Dass ein pauschales Verbot von den Gerichten schnell gekippt werden könnte, zeigte das 2012 gescheiterte Glasverbot am Seerhein. Damals hieß es, das Verbot sei ein "unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit des Einzelnen". Die Richter beanstandeten zudem die mangelnden Zahlen zu tatsächlichen Schnittverletzungen.