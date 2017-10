Konstanz Das Gerüst ist weg: Wie geht es mit dem ehemaligen Zeughaus in der Wessenbergstraße weiter?

Die Fassade des ehemaligen Zeughauses in der Wessenbergstraße ist wieder frei. Ab 2018 sollen zwei Läden und fünf Wohnungen in dem geschichtsträchtigen Haus vermietet werden. Bestimmte Bewerber sollen bevorzugt eine Zusage erhalten.

Eines der wichtigsten Konstanzer Einzeldenkmäler erstrahlt in neuem Glanz: Das ehemalige Zeughaus der Stadt wurde viele Monate lang aufwändig saniert. Das Haus in der Wessenbergstraße 30, Ecke Hofhalde und nahe dem Münster, diente früher unter anderem als Waffenarsenal der Konstanzer Bürger, bevor es im 19. Jahrhundert zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut wurde. Lange Zeit verhüllten ein Gerüst und zahlreiche Werbeschilder verschiedener Gewerke die Fassade, die seit dieser Woche wieder zu sehen ist.

Die Tücken der Sanierung

Im Kern besteht das Gebäude seit dem 14. Jahrhundert. Rund 500 Jahre später wurden die heutigen Fenster, die Fensterläden und der Balkon eingebaut, während die Schaufenster im Erdgeschoss erst später folgten. Im Lauf der Jahre wurde die Bausubstanz stark beansprucht, auch die Statik musste erneuert werden. Bei einem solch alten Haus ist dies ein aufwändiger Prozess, bei dem die Denkmalpflege eingebunden werden muss.

„Der Kern des Gebäudes und die späteren Veränderungen sind für uns wichtig“, sagt der städtische Denkmalpfleger Frank Mienhardt, der die Sanierung begleitete. „Das Dach war teilweise noch vom Ursprungshaus erhalten, und auch die Teile aus dem Mittelalter durften nicht entfernt werden“, sagt er.

Obwohl das Gebäude bereits vor rund 20 Jahren saniert wurde, untersuchten viele Experten nun erneut die historische Bausubstanz. „Die Dokumentationen von Bauforschern, Archäologen, Restauratoren, Architekt und Denkmalpfleger können in solch einem Fall bis zu einem Jahr Vorlauf vor der Bauphase erfordern“, erläutert der beauftragte Architekt Fredi d’Aloisio und fügt an: „Bevor es einen roten Punkt zur Baufreigabe gibt, müssen alle Unterlagen bei der Baurechts- und Denkmalbehörde vorliegen.“ Dies stelle hohe Anforderungen an Architekten, die die Ergebnisse aller Experten bei ihren Planungen berücksichtigen müssen.

Außerdem sollen sie die Anforderungen des Denkmalschutzes mit einer wirtschaftlich vertretbaren Nutzung unter einen Hut bringen. Gelang dieser Spagat denn? Architekt, Immobilienmakler und Denkmalpfleger geben einhellig zu Protokoll, dass sie grundsätzlich an einem Strang zogen. „Bei speziellen Details waren wir nicht immer einer Meinung“, so Mienhardt. „Aber bei dem, was der Laie sehen kann, wurden alle Vorgaben eingehalten.“

Läden im EG, darüber Wohnungen

So können Anfang 2018 im Erdgeschoss wieder zwei Geschäfte einziehen. Auch die fünf Wohnungen im Obergeschoss sowie im ersten und zweiten Dachgeschoss werden zum kommenden Jahr vermietet. Die Wohnungen haben laut Fredi d’Aloisio 90 bis 135 Quadratmeter Wohnfläche mit drei bis fünf Zimmern. „Es handelt sich um gehobenen Ausbaustandard“, so der Architekt.

Vermietet werden die Wohnungen von einer Konstanzer Immobilienfirma. Bernd Menne, Geschäftsführender Gesellschafter, gibt den Quadratmeterpreis mit 11,50 bis 12,50 Euro monatlicher Nettokaltmiete an. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Mietpreis liegt laut Konstanzer Mietspiegel 2017 bei 13,50 Euro pro Quadratmeter.

Welche Geschäfte demnächst das Erdgeschoss mit Leben füllen, wollen weder die Eigentümer noch die Mieter verraten. Die Eigentümergemeinschaft, der das Haus seit Generationen gehört und die aus einer Familie besteht, gab laut Bernd Menne bewusst Bewerbern den Vorzug, die auf historische Lehrberufe und auf Handwerk setzen.

Die Geschichte des Hauses

Das Haus an der Wessenbergstraße 30 ist das ehemalige städtische Zeughaus, war also ein Waffenlager. Der ursprüngliche Name „Blidhaus“ deutet laut Denkmalpfleger Frank Mienhardt auf Wurfgeschütze hin. Das Haus stammt ursprünglich von 1378/79 und wies in der Renaissance eine aufwändig bemalte Fassade auf. Im 19. Jahrhundert wurde es zum Wohnhaus umgebaut.