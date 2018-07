Im Keller des Old Mary's Pub in der Kreuzlinger Straße hat Annegard Pesaro ihre eigene Versuchswerkstatt. Zwischen riesigen Gefrierschränken und Regalen voller Zutaten stellt sie dort Eis her, was jedem Konstanzer bekannt vorkommen dürfte. Denn das Eis der 64-Jährigen, das aus der Eismanufaktur mit den Namen Anelu Eishandwerk stammt, gibt es in in vielen Konstanzer Cafés zu kaufen.

Neben ausgefallenen Sorten wie Apfel-Sellerie oder Riesling-Eis, stellt sie auch altbekannte Sorten wie Vanille-, Schoko- oder Erdbeereis her. Heute produziert sie ihr Schokoladeneis. Dafür hat sie bereits alle Zutaten zusammengesucht: Zucker, Traubenzucker, Magermilchpulver, Guarkernmehl, Kakao, Schokolade, Milch und Sahne stehen auf dem Tisch bereit.

Bild: Wetschera, Wiebke

Einen Teil der Milch erhitzt sie zunächst.

Bild: Wetschera, Wiebke

Das richtige Rezept ist das oberste Gebot. Das hat Pesaro sich zur Orientierung noch einmal bereit gelegt. Einige Rezepte hat sie von ihrem Lehrer aus der Eisfachschule, bei dem sie ihr Eisdiplom erworben hat. Andere hat sie sich selbst zusammengestellt. Zunächst müssen die Zutaten abgewogen werden. Dafür füllt sie die Schokolade in eine Schale ein.

Bild: Wetschera, Wiebke

Anschließend schüttet sie den Kakao darüber.

Video: Wetschera, Wiebke

"Manche Sachen weiß ich auswendig", sagt Pesaro. "Bei anderen ist es besser, nochmal ins Rezept zu schauen." Vom Zucker braucht sie insgesamt 600 Gramm.

Bild: Wetschera, Wiebke

Zusätzlich dazu verwendet Pesaro Traubenzucker. "Der ist weniger süß", sagt sie. "Und er löst sich besser." Dann also hinein damit in den Eimer.

Bild: Wetschera, Wiebke

Anschließend fügt sie Magermilchpulver, Guarkernmehl und Salz hinzu. "Das Salz erhöht den Spaß am Süßen hat meine Oma immer gesagt", sagt Pesaro. Der Blick in den Eimer verrät noch nicht, was das einmal werden wird.

Das Pulver wird vermischt, damit das Eis später keine Klumpen hat. Nun wird es flüssig: Zuerst gibt Pesaro die Sahne hinzu.

Video: Wetschera, Wiebke

Dann folgt die Milch.

Video: Wetschera, Wiebke

Apropos Milch. Die restliche Milch ist mittlerweile warm. So kann Pesaro die Schokolade und den Kakao unterrühren.

Video: Wetschera, Wiebke

Wichtig sind ihr bei der Herstellung zwei Dinge: der gute Geschmack und die natürlichen Zutaten. Statt Aromastoffen verwendet sie deshalb echte Früchte. Außerdem verzichtet sie auf Farb- und Konservierungsstoffe. Das Gemisch aus Schokolade und Milch gibt Pesaro nun den restlichen Zutaten hinzu.

Bild: Wetschera, Wiebke

Mit jedem Schritt rückt das finale Eis näher. "Jetzt kommt das ganze unter den Höllenmixer", sagt Pesaro und muss lachen. Sie stellt den Eimer unter den Mixer und betätigt ihn.

Video: Wetschera, Wiebke

Nach wenigen Sekunden arbeitet er alleine weiter. "Das ist total praktisch, weil ich währenddessen etwas anderes machen kann", sagt Pesaro. "Mit einem Handmixer würde das nicht gehen." Rund 150 Sekunden wird die Masse im Mixer wild herumgewirbelt.

Video: Wetschera, Wiebke

Und dann folgt der letzte Schritt in Richtung Schokoeis. "Sehen Sie die Farbe von der Masse?", fragt Pesaro. "Sobald in der Eismaschine die Luft zugeführt wird, wird das Eis heller." Nun also ab damit in die Maschine.

Video: Wetschera, Wiebke

Nach etwa vier Minuten piept die Maschine laut. Das Eis wird nach und nach herausgedrückt. Pesaro sammelt es in einem Behälter.

Video: Wetschera, Wiebke

Noch das restliche Eis abschaben...

Bild: Wetschera, Wiebke

...und fertig ist Anne Pesaros Schokoeis.

Bild: Wetschera, Wiebke

Keine Eismaschine? Kein Problem! Um das Eis von Anne Pesaro auch Zuhause herzustellen, braucht es eine Eismaschine. Doch für diejenigen, die Zuhause keine haben, hat Pesaro trotzdem eine Idee: "Man kann auch einfach ein Parfait herstellen", sagt sie. Dafür einfach Eiweiß, Eigelb und Sahne aufschlagen, mit den gewünschten übrigen Zutaten mischen und einfrieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein