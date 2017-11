Konstanz Das C-Konzept in Konstanz kommt: Blitzer am Bahnhof als Option

Das C-Konzept in Konstanz kommt: Blitzer am Bahnhof als Option

Die Bürger zeigen bei einer Infoveranstaltung des FDP-Ortsverbands großes Interesse am städtischen C-Konzept. Die Themen Parken, Stellplätze und die Geschwindigkeit der Zollabfertigung am Autobahnzoll bleiben große Themen ohne konkrete Antwort.

Zwei nebenbei hingeworfene Bemerkungen von Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn lassen aufhorchen: "Die Innenstadt von Siena in der Toskana ist autofrei, da kräht keiner danach", aber hier würde er für diese Idee gesteinigt werden. "Es ist eine Tatsache, dass wir in Zukunft autofreie Städte bekommen werden."

Noch aber ist Konstanz nicht so weit. Die Stadtverwaltung wird das 2013 beschlossene C-Konzept umsetzen. Dies wurde bei einer Informationsveranstaltung des FDP-Ortsverbands im Hotel Barbarossa deutlich. Mehr als 50 Bürger fanden sich im überfüllten Nebenzimmer ein. Von ihnen kam nur wenig Widerspruch zu den Plänen, aber immerhin hatten sie einige Anregungen.

Baubürgermeister und Professor sind sich einig

Dass die heutige Verkehrssituation nicht zufriedenstellt, war offenkundig. Einem Einbahn-Ring (O-Konzept) erteilte der Baubürgermeister erneut eine klare Absage und überzeugte mit dem Argument, dass dieses mindestens 30 Prozent mehr Verkehr bewirke als das C-Konzept.

Unterstützung erhielt er von Andreas Großmann. Der Professor für Verkehrswesen und Raumplanung an der Hochschule war von der FDP-Vorsitzenden Ann-Veruschka Jurisch eigentlich als Gegenpol eingeladen worden. Er sprach sich jedoch klar für das C-Konzept aus. "Das einzige, das ich ein kritisiere, ist das Parkhaus (an der Dammgasse). Es wird am Leben gelassen, denn wir brauchen Parkplätze". Großmann ergänzte, dass es einen Vorrang für den Radverkehr brauche.

Baustelle am Rheinsteig als Vorzeigebeispiel

Die Baustelle am Rheinsteig ist für den Baubürgermeister ein wunderbares Beispiel für Verkehrslenkung. Er stellte fest, dass die Probleme nicht größer seien als vorher. Vom Publikum erhielt er nicht die Spur eines Widerspruchs. "Der Autofahrer schaltet irgendwann um. Diese ganze Baustellenthematik ist ganz heilsam", betonte Langensteiner-Schönborn.

Offenkundig wurde erneut, dass ein großer Teil der linksrheinischen Staus durch eine nicht optimale Zollabfertigung, insbesondere beim Autobahnzoll, verursacht wird, sollte sich nichts Entscheidendes ändern. Langensteiner-Schönborn, sonst ein Mann der kräftigen Worte, blieb bei diesem Thema ausgesprochen zurückhaltend. Eine Lösung konnte er nicht präsentieren.

Das Parkhaus am Döbele als Hoffnung

Ein Bürger schlug vor, dass die Stadt die Parkhäuser an der Dammgasse und am Fischmarkt kaufen solle, um diese Parkplätze an die Bewohner zu vermieten und damit den Suchverkehr zu verringern. Dann hätten jedoch die Besucher von Konzil und Theater keine Parkplätze, erwiderte der Baubürgermeister.

Er erhofft sich durch den Bau von Parkhäusern am Döbele und am Stadtrand eine deutliche Entlastung des linksrheinischen Stadtgebietes. "Parkpaletten am Schänzle sollten wir nochmal untersuchen, für die Paradies-Bewohner und die HTWG." Das Parken am Stadtrand solle nur halb so viel kosten und durch eine gute Busverbindung ergänzt werden. Das sei der zahlungskräftigen Kundschaft doch egal, erwiderte ein Zuhörer.

Blitzer am Bahnhof als Option

Ein Bürger wollte wissen, wie die Stadt sicherstellt, dass niemand durch den gesperrten Bahnhofplatz fährt. Im äußersten Falle müssten Blitzer aufgestellt werden, erklärte Langensteiner-Schönborn. Der Besucher schlug vor, am Freitagmittag und Samstag die Busse kostenlos anzubieten. "So weit sind wir noch nicht", erklärte der Baubürgermeister.

Laut Langensteiner-Schönborn werde mit dem C-Konzept der Verkehr in der Laube abnehmen. Zuhörer regten an, den Mittelstreifen der Laube wohnlicher zu gestalten und erinnerten daran, dass dort einst der Wochenmarkt stattfand. "Die Laube wird in Zukunft Aufenthaltsqualität haben", versprach der Bürgermeister den Bürgern. Mit Verweis auf viele andere Städte fasste Experte Andreas Großmann zusammen: "Ihre Innenstadt ist mit Leben gefüllt. Sie zahlen dafür einen Preis: den Verkehr."

Öffentlicher Verkehr

Ein wichtiger Baustein des C-Konzepts werden die Stadtbusse sein. "Keine der bestehenden Linienführungen ist gefährdet. Durch die Kreisverkehre wird es deutlich besser, aber bei Falschparkern oder im Staufall gibt es Probleme", erläuterte Ralph Stöhr, Leiter des Busbetriebs der Stadtwerke. Für den Baubürgermeister sind die Umleitungen für Busse über die neue Rheinbrücke ein guter Test, denn es werde zukünftig neue Linien geben müssen. Wasserbus, Gondel oder Straßenbahn sieht er als langfristige Projekte und als Ergänzung. Verkehrsplaner Stephan Fischer kündigte an, dass es eine Fahrgastbefragung geben werde. (nea)