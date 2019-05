Das Bergfest des Musikvereins Dettingen-Wallhausen auf dem Fohrenbühl steht bevor. Das Programm weicht nur leicht ab von der Tradition. Unverändert bleibt, dass das Festzelt am Freitag geschlossen bleibt. Die Personalplanung ist wie jedes Jahr anspruchsvoll.

Barbara Romer hat die Personalplanung für das Fest als passives Mitglied und Mutter eines Jungmusiker wie schon im vergangenen Jahr übernommen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, alle Schichten ausreichend zu besetzen. Keine leichte Aufgabe wie sie weiß. In diesem Jahr gestaltete sich die Suche nach Helfern aber besonders schwierig.

Eine der wenigen nichtehrenamtlichen Tätigkeiten im Zeltbetrieb sei die der Bedienungen. Üblicherweise würden sich Uni-Studierende nach einem Aushang melden. Aber Fehlanzeige. Ein Zufall brachte Erleichterung: „Ich habe darüber mit einer Nachbarin gesprochen“, erzählt Barbara Romer. Daraufhin habe sie spontan versprochen, ihre beiden Töchter zu fragen. „Die machen jetzt mit“, so Romer.

Die Beschaffung eines Sicherheitsdienstes, der Toilettenfrau sowie der Zeltwachen seien Selbstläufer. „Das muss ich halt organisieren“, sagt sie.

Bezüglich der Kommunikation bei der Personalplanung hat sie ihre Lehren gezogen. Zwar kommuniziere sie im Vorfeld üblicherweise per E-Mail, doch das alleine reiche nicht aus. „Wenn man etwas breit streut, dann kommt nichts zurück“, berichtet sie. Man müsse die Leute persönlich ansprechen, dann seien sie auch bereit mitzumachen. „Aber das ist für mich okay“, sagt Romer.

Die meisten seien bereit zu helfen, viele wollten die gleichen Schichten besetzten, wie in den Jahren davor. „Bei vielen zeigt sich die Verbundenheit mit dem Fest“, ergänzt sie. „Ich kann noch schlafen. Ich bin recht guter Dinge. Ich darf nur nicht nervös werden“, beschreibt sie ihre Stimmung.

Musiker Stefan Weinschenk lästert: „Die Panik kommt noch. Am Mittwoch kommen die ersten Absagen wegen Krankheit.“ Darauf sei sie eingestellt, erwidert Romer. Auch da gelinge es ihr, Ersatzleute zu finden. „Ich bin guter Dinge. Nicht besetzt ist nichts“, fasst sie zusammen. Zur Not müsse halt eine Schicht mit etwas weniger Personal auskommen, sagt sie.

Von den neu zugezogenen Dettingern käme nicht viel Resonanz, so der Eindruck von Barbara Romer. „Ich fände es toll, Neue zu motivieren“, bekräftigt sie aber. Eine Person aus Dingelsdorf hätte sich per E-Mail gemeldet. „Tatsächlich kennen wir den gar nicht. Aber er ist mit dabei“, sagt sie erfreut.

„Wir sind ein tolles Team. Das macht Spaß“, betont Barbara Romer. Auch Robin Oberbeck ist alles in allem zufrieden mit den Vorbereitungen für das beliebte Fest. Er ist für das Musikprogramm verantwortlich und verhandelt mit den Bands. „Die Psychoband – die ist ein Stimmungsgarant pur – und die Tom Alex Band standen bereits im vergangenen Jahr fest“, berichtet er.

Eröffnet wird das Bergfest an Christi Himmelfahrt traditionell vom Musikverein Dettingen-Wallhausen unter der Leitung von Ilja Werner. Bis zum Abend unterhalten die Original Stehgreifler und „F**k die Polka“, bevor dann – eine Stunde später als bisher üblich – von 19 Uhr bis 23 Uhr die Psychoband spielt.

Den Samstagabend bestreitet wieder die Tom Alex Band. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntagvormittag gibt es ein kleines Jugendkapellen-Treffen mit der Juka Dettingen-Wallhausen unter der Leitung von Julia Albicker, dem Allmannsdorfer Quietschorchester, der Juka Allmannsdorf, der Juka Petershausen und der Juka Dingelsdorf.

Der Ablauf im Überblick

Das Festzelt ist am Donnerstag,

30. Mai, von 17 Uhr bis 24 Uhr geöffnet. Der Freitag ist Ruhetag. Am Samstag öffnet das Zelt um 17 Uhr, die Tom Alex Band spielt ab 20 Uhr. Der Zeltbetrieb endet um 1 Uhr. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr los mit dem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend unterhalten mehrere Jugendkapellen. Juri Schroff, Jugendleiter des Musikvereins Dettingen-Wallhausen, freut sich: „Das finde ich eine tolle Idee. Ich freue mich auch für unsere Juka-Mitglieder. Dann werden sie auch von anderen gesehen und gehört.“ (nea)