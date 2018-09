Wer jemals ein altes Haus saniert hat, weiß: Das kann schnell zu einem Fass ohne Boden werden. Einmal unter den Verputz geschaut, und schon ist klar – die Elektrik muss erneuert werden. Solche Beispiele erleben private Bauherren ständig, und es ist nicht überraschend, dass es auch der Stadtverwaltung so ergeht.

Denn auch die Behörden kennen ihre eigenen Gebäude oft längst nicht so gut, wie das Außenstehende (und Steuerzahler) erwarten würden. Insofern kommt die neuerliche Kostensteigerung beim Kikuz nicht überraschend. Ursprünglich waren 4,15 Millionen Euro Kosten die Rede, jetzt sollen es 5,956 Millionen Euro werden.

Mehrkosten kann man erklären, gut sind die deshalb noch lange nicht

Ein Ärgernis bleiben die Mehrkosten von fast zwei Millionen Euro, aufgelaufen innerhalb von gut zwei Jahren dennoch. Denn während private Bauherren in ihren Projekten irgendwann schmerzliche Abstriche machen müssen, kann die Öffentliche Hand an ihren Standards festhalten. Am Ende steht dann im besten Fall eine rundum gelungene, aber letztlich auch sehr teure Sanierung.

Im Fall des Kikuz wird es kaum anders gehen als nach der Devise Augen zu und durch: Der Punkt ohne Wiederkehr ist längst überschritten, die fast zwei Millionen Euro Bundeszuschüsse hängen an einer termingerechten Fertigstellung – und an der Sinnhaftigkeit dieser Investition zugunsten der jüngsten Konstanzer gibt es ohnehin keine Zweifel.

Das Geld sucht sich seinen Weg – im Moment führt dieser oft in Immobilien

Freilich ist auch eine Stadtverwaltung den explodierenden Baukosten nicht ganz machtlos ausgeliefert. Am Bau herrscht Honkonjunktur, weil die Zinsen niedrig sind und private wie institutionelle Anleger ihr Vermögen gerne in Immobilien platzieren. Eine Nullzinspolitik konnte vor einigen Jahren niemand vorhersagen – aber auch Kommunen können sie nutzen.

Eine ökonomische Grundregel besagt, dass langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden sollten. Dem steht allerdings der gute politische Grund gegenüber, dass das Gemeinwesen den kommenden Generationen keine Hypotheken hinterlassen sollte.

Jahrelang hat Konstanz tapfer Schulden abgebaut – wäre nun eine Kehrtwende sinnvoll?

Mit einer gut strukturierten und risikobewusst gestalteten neuerlichen Verschuldung könnte sich die Stadt Konstanz historisch günstig Zugang zu Kapital verschaffen – und explodierende Baukosten damit zumindest abfedern. Das allerdings steht allen finanzpolitischen Glaubenssätzen der vergangenen 15 Jahre entgegen und würde den bisherigen konsequenten Schuldenabbau in Frage stellen.

Dennoch wird die Frage im Rahmen der Budgetplanungen 2019/2020 aufgeworfen werden. Nicht wegen der Zusatzkosten am Kikuz, sondern grundsätzlich. Verwaltungsspitze und Gemeinderat können sich bis dahin schon einmal überlegen, wie sie es den Bürgern erklären wollen.

