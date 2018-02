Konstanz/Kreuzlingen Darum gibt es am Samstag in der Bodensee-Arena Preise und Musik wie vor 40 Jahren

Darum gibt es am Samstag in der Bodensee-Arena Preise und Musik wie vor 40 Jahren

Am Samstag, 24. Februar, feiert die Bodensee-Arena ihren 40. Geburtstag mit einer großen Eisdisko wie 1978. Das ehemalige Eisstadion spielt eine große Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Ein Rückblick.

Ursprünglich sollte sie mitten auf der Grenze stehen: Vor 40 Jahren wurde auf der Kreuzlinger Seite von Klein-Venedig die Bodensee-Arena als Eissport-Stadion eröffnet und als deutsch-schweizerisches Gemeinschaftswerk gefeiert. Das Gemeinschaftswerk ist zerbrochen, doch die Arena, die nur mehr in Kreuzlinger Hand ist, hat noch immer grenzüberschreitend Bedeutung als Sportstätte und Veranstaltungshalle. Das Eislauffeld im Freien ist bei Kufenfreunden dies- und jenseits der Grenze beliebt. Die 40 Jahre des Bestehens feiert die Arena am Samstag, 24. Februar, von 17 Uhr bis Mitternacht mit einer Eis-Disko.

Mühen durch Politik und Finanzierung

Der Weg zum für 7,5 Millionen Mark errichteten Eissport-Stadion war mühsam. Erste Vorstöße reichten bis in die 60er-Jahre. Der Wunsch nach einer Kunsteisbahn bestand in Konstanz wie Kreuzlingen, doch auf beiden Seiten gab es bei engen Haushaltskassen jeweils vorrangige Projekte. In Kreuzlingen kam das Problem hinzu, dass Gesetze erlassen wurden, durch die zeitweise keine neuen Sportstätten mehr gebaut werden durften. Die Schweizer Regierung wollte den überbordenden Folgekosten Einhalt gebieten. Kredite waren nicht mehr zu bekommen. Erst als Baustopp und Kreditrestriktionen aufgehoben wurden, kam das Projekt wieder voran. Im Spätherbst 1975 stand der Finanzierungsplan.

In Kreuzlingen hatten schon zuvor die Bürger von Stadt und Schulgemeinde Kreditbegehren zugestimmt, in Konstanz hatte der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Der damalige CDU-Landtagsabgeordnete Klaus von Trotha sagte: „Es ist schon Erstaunliches geschehen: Zwei Grenzstädte verschiedener Staaten schaffen ein gemeinsames Eissport-Stadion. Dies gegen den Widerstand in den Amtsstuben der Bundesrepublik und der Schweiz.“

Realisierung durch Spenden und Aktien

Die ursprüngliche Idee der örtlichen Initiatoren, die Halle mitten auf die Staatsgrenze zu setzen, scheiterte am Denken in Hoheitsgebieten im damaligen Regierungssitz Bonn und im schweizerischen Bern. Die Bodensee-Arena wurde als AG konzipiert, um die Beteiligung Deutscher und Schweizer gleichermaßen zu ermöglichen. Weil Konstanz und Kreuzlingen damals mit Finanznot kämpften, sollten private Spenden und der Verkauf von Aktien einen Teil der Finanzmittel einspielen.

Der Plan ging auf: Bürger und Unternehmen stellten Gelder für den Bau zur Verfügung, ein Konstanzer Verein zur Förderung des Eislaufsports, der Eishockeyclub Konstanz, die Schulgemeinde Kreuzlingen und Kreuzlinger Bürger sicherten sich Aktien. 100 000 Mark kamen an Spenden zusammen. Wie groß die damalige Begeisterung war, zeigte der Probebetrieb vor der offiziellen Eröffnung im Februar 1978. Ab Oktober 1977 kamen täglich 3000 Eisläufer.

Kostendesaster sorgt für Konstanzer Ausstieg

25 Jahre später zerbrach das Gemeinschaftswerk an undurchsichtigen Vorgängen um eine Kostenexplosion beim Umbau der Eissporthalle zur multifunktionalen Veranstaltungs-Arena. Statt 11,5 Millionen Mark standen nun Kosten von 15,5 Millionen Mark im Raum. Im Jahr 2002 beschloss der Konstanzer Gemeinderat den Ausstieg, 2004 wurde er vollzogen. Dem Kostendesaster folgte die Suche nach den Verantwortlichen. Der Architekt und die früheren Verwaltungsräte wurden zur Kasse gebeten.

Letztgenannten wurde fahrlässige Pflichtverletzung vorgeworfen. Für die Konstanzer Gemeinderäte im Verwaltungsrat sprang die kommunale Haftpflichtversicherung ein. Letztlich zahlten Konstanz und Kreuzlingen jeweils sechs Millionen Franken, um den Weiterbetrieb zu gewährleisten. Künftig war die Bodensee-Arena allein in Kreuzlinger Hand.

Fan-Meile zur Fußball-WM in Russland geplant

Seitdem hat sie sich als Sport- und Eventhalle mit Sporthotel, Tagungsräumen und dem beliebten Eisfeld im Freien etabliert. Die Bedeutung als Eishalle schwindet seit 2009, als der Eishockeyclub HC Thurgau seinen Heimspielort von Konstanz nach Weinfelden verlagerte. Seitdem wächst die Bedeutung von Veranstaltungen, Konzerten und Aufzeichnungen von Fernsehshows. In der Halle traten unter anderem schon DJ Bobo, Chris de Burgh und André Rieu auf. Das Schweizer Fernsehen produzierte dort Sendungen.

Zur Fußball-WM in Russland wird die Arena im Sommer zur Fanmeile mit einer 25 Quadratmeter großen Leinwand und rund 2000 Sitzplätzen. Das Schweizer Fernsehen könnte bald Langzeitmieter in der Arena werden. Es will von 2019 bis 2027 jeweils von September bis Mai die Halle fest belegen. Ob es die Pläne verwirklich kann, hängt von den Schweizer Bürgern ab. Sie entscheiden im März über eine Volksinitiative zur Abschaffung der Fernseh- und Rundfunkgebühren. Ohne diese müsste sich der Sender völlig neu aufstellen. Sollte das Fernsehen einziehen, soll der Eissport dennoch nicht zu kurz kommen. Die Arena möchte dann ein zusätzliches Eisfeld auf dem Parkplatz anlegen.

Termin: Die Eis-Disko am Samstag, 24. Februar, mit Hits der 70er-Jahre findet von 17 bis 0 Uhr statt und kostet zehn Euro Eintritt

