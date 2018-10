Ein paar Schuhe, ein neues Handy und noch ein Geburtstagsgeschenk – für Schweizer Kunden fallen bei einer Online-Bestellung schnell mal einige Euro Versandkosten an. Um das zu umgehen, greifen sie gern auf deutsche Lieferadressen zurück. Ein Geschäft, das mittlerweile viele Konstanzer Läden erkannt haben und für sich nutzen. Sie nehmen Pakete für Schweizer an.

Auch Privatleute nehmen gern Schweizer Pakete in Konstanz an – zum Beispiel von Freunden oder Verwandten. Wir haben nachgefragt, ob das erlaubt ist.

Darf ich Pakete für Schweizer Freunde an meine Konstanzer Adresse liefern lassen?

Ja, sagt Michael Hauck, stellvertretender Pressesprecher des Hauptzollamts in Singen: "Grundsätzlich ist das nicht illegal." Konstanzer dürfen also Pakete für ihre Freunde annehmen. "Packstationen nehmen keine andere Funktion ein", sagt Hauck.

Für den Zoll wird es erst bei der Einfuhr in die Schweiz interessant: "Der Versand nach Deutschland befreit den Schweizer nicht von seiner Pflicht, die Ware anzumelden." Es gelten also die gleichen Regelungen wie bei einem regulären Einkauf in der Konstanzer Innenstadt.

Gilt diese Regelung für beliebig viele Pakete oder gibt es eine Grenze?

Die Annahme der Pakete gilt nur für den privaten Bereich. Für Privatpersonen dürfen also Pakete angenommen werden – und zwar beliebig viele. Die Grenzen zwischen der privaten und der gewerblichen Annahme seien allerdings nicht leicht zu ziehen, sagt Hauck. Klar ist aber: "Wenn Sie Lieferungen für ein Geschäft in der Schweiz annehmen, ist das natürlich nicht mehr privat." Dann greift bei der Einfuhr in die Schweiz nicht mehr die Mehrwertsteuerentlastung.

Dürfen Schweizer sich damit teure Versandkosten sparen?

"Das funktioniert schon seit Jahren so", sagt Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post in Stuttgart. "Und es spricht auch nichts dagegen."

Für die Post ist bei der Zustellung der Pakete nur eins wichtig: Der Paketbote braucht eine zustellfähige Adresse. "Nur dann können wir das Paket an den Empfänger ausliefern." Was dann mit den Paketen passiert – ob sie in Deutschland bleiben oder über die Grenze gebracht werden – liegt außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Post.

Wieviel Geld sparen Schweizer Paketempfänger eigentlich?

Gimber kann Schweizer gut verstehen, die ihre Pakete nach Deutschland liefern lassen: "Bei den Versandkosten liegen Welten dazwischen", sagt er.

Ein Beispiel: Ein Paket mit einem Gewicht von unter fünf Kilogramm soll mit Standardversand verschickt werden. Online kostet das bei innerdeutschem Versand 5,99 Euro. Bei dem Versand in die Schweiz fallen hingegen 26,90 Euro an.

Hinzu kommt: "Viele Versandhändler liefern gar nicht in die Schweiz", so Gimber. Denn bei manchen Sendungen würde sich das nicht rentieren. Stattdessen wird dann an deutsche Adressen geliefert.

Und das ist legal.

