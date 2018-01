Konstanz Da müssen Sie hin! Die Konstanzer Lokalredaktion empfiehlt die besten Veranstaltungen der kommenden Wochen

Konzerte, Theater und PowerPoint-Karaoke: Unsere Lokalredakteure haben ihre ganz persönlichen Veranstaltungs-Höhepunkte der kommenden Wochen zusammengestellt.

Das kennen wir alle: Noch ist es zu kalt und vielleicht auch zu dunkel, um die Aktivitäten nach draußen zu verlegen. Kulturelle Ereignisse finden in der jetzigen Jahreszeit in aller Regel in Hallen, Sälen oder anderen Veranstaltungsräumen statt.

Eine Stadt wie Konstanz hat Unmengen an hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen zu bieten. So viele, dass man als geneigter Bürger schnell den Überblick verlieren kann. Gehe ich heute Abend mit der Freundin ins K9? Oder lieber mit den Kumpels ins Neuwerk? Was läuft eigentlich im Stadttheater? Oder wieso nicht mal wieder in die Südwestdeutsche Philharmonie? Unsere Lokalredaktion hat sich auf die Suche gemacht – und jedes Mitglied für sich einen persönlichen und subjektiven Tipp für die kommenden Wochen herausgefischt.

Ein Klassiker und eine große Schauspielerin

Andreas Schuler: Ein Klassiker wird in Konstanz aufgeführt: Die kleine Alice stürzt aus ihrer Kinderwelt in ein Wunderland: In einem Irrgarten, bedrohlich und komisch zugleich, trifft sie auf skurrile Wesen. Sie folgt einem weißen Kaninchen und begegnet der Grinsekatze, einem verrückten Hutmacher, der hysterischen Herzkönigin und verläuft sich zwischen Schachfiguren. Die Schüler der Ballettakademie erzählen tänzerisch Alices Abenteuer nach einer Erzählung von Lewis Carroll. Bereits am 17. Januar ist Sabine Wackernagel mit „Frau Jenny Treibel“ von Theodor Fontane zu Gast auf der Werkstattbühne. Sabine Wackernagel ist ein Muss für alle Theaterfans und entstammt einer echten Künstlerfamilie. Ihre Eltern sind die Schauspielerin Erika Wackernagel und der Regisseur und Intendant am Ulmer Theater Peter Wackernagel. Ihr jüngerer Bruder, Schauspieler Christof Wackernagel, ihre Kinder, Katharina Wackernagel als Schauspielerin und Jonas Grosch als Regisseur, setzten die Familientradition als Künstler fort. Sabine Wackernagel lässt das Publikum teilhaben an den Lebensweisheiten und Gefühlswallungen einer Frau, die glaubt durchdrungen zu sein von hohen Idealen, und die doch sich in Sehnsucht verzehrt, nach allem, was Geld und Besitz ist.

Vorstellungen: Alice im Wunderland: Samstag/Sonntag, 27./28. Januar, 14 und 18 Uhr im Stadttheater. Frau Jenny Treibel: Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr Werkstattbühne.

Spontane Vortragskunst auf der Bühne

Wiebke Wetschera: Eine neue Veranstaltung vereint gleich zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen: Power-Point-Präsentationen und Karaoke. Das Computerprogramm PowerPoint kennen die meisten noch aus Schul- oder Universitätszeiten. Auch das Format der Karaoke dürfte jedem von Gesangsabenden in zahlreichen Bars geläufig sein. Was in Konstanz jetzt ganz neu ist, ist der Mix aus beidem: die Power-Point-Karaoke. In anderen Städten wie Stuttgart ist das Format längst erfolgreich etabliert. Nun feiert die Veranstaltung am 18. Januar im Kulturzentrum K9 auch in der Stadt am See seine Premiere.

Das Prinzip hinter dem Abend ist einfach: Sechs vorab ausgewählte Referenten tragen dem Publikum eine siebenminütige Power-Point-Präsentation vor, die sie zuvor noch nie gesehen haben. Den Vortragenden ist zu Beginn ihrer Rede also nicht klar, worüber sie ihren Vortrag halten werden. Deshalb ist dabei vor allem Spontaneität gefragt – womit der Spaß schon vorab garantiert sein dürfte. Am Ende aller Vorträge entscheidet dann das Publikum mit seinem Applaus, wer sich und das Thema auf der Bühne am besten präsentieren konnte. Ein Wettbewerb der amüsanten Art.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr, im Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3, statt. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigte Karten gibt es für sieben Euro, zu kaufen gibt es sie hier.

Für Liebhaber des schwarzen Humors

Julia Sondermann: Völlig überspitzt und gleichzeitig sehr echt, wahnsinnig makaber und dennoch mitfühlend – wie vielschichtig das Stück Adams Äpfel ist, kann man erst begreifen, wenn man nach der Aufführung seine politische Korrektheit an der Garderobe abholt. Dabei schämt man sich ein kleines bisschen, weil man gerade noch zwischen Hoch- und Verachtung für die Figuren schwebt und so herzhaft über deren Leid gelacht hat. Die Groteske bringt nicht nur den schwärzesten Humor auf die Bühne, sondern auch in jedem Zuschauer zum Vorschein.

Während sich die Hauptfigur Ivan verzweifelt an das Gute in dieser Welt klammert, will sein Gegenspieler Adam diese Welt am liebsten in Schutt und Asche sehen. Gibt es ein Happyend in der Spiegelhalle? Wer den gleichnamigen, dänischen Film von Anders Thomas Jensen aus dem Jahr 2005 gesehen hat, kennt die Antwort darauf. Oder auch nicht. Denn am Ende fragt man sich: Wie viel Gutes sehen wir im Bösen? Und wie verrückt muss man eigentlich sein, um in dieser Welt die Hoffnung nicht aufzugeben?

Das Theater Konstanz führt Adams Äpfel mit Ingo Biermann und André Rohde in den Hauptrollen das nächste Mal am Samstag, 10. Februar, auf. Alle, die an diesem Tag lieber Fasnacht feiern, können sich für den 13. oder den 15. Februar Karten sichern. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, über die Ticket-Hotline (07531) 900150 und im Internet.

Ein Stück Anatolien im Konstanzer Winter

Benjamin Brumm: Wer schon einmal auf einer türkischen Hochzeit war, kann sich ungefähr vorstellen, wie wild es in der kommenden Woche in der Kula wird. Das Kollektif Istanbul kommt nach Konstanz in den einzig verbliebenen echten Konzert-Schuppen. Die mehrköpfige Band bringt das musikalische Anatolien mit in den trüb-kalten Winter am Bodensee – gepaart mit Funk, Jazz und Weltmusik.

Das Kollektif ist eine dieser Bands, die man unbedingt live sehen muss, von der wie auch immer gearteten Band zu hören ist nicht einmal die halbe Miete. Wer schon einmal eine Gajda gehört hat, die südosteuropäische Variante des Dudelsacks, wird die Füße nicht mehr stillhalten können. Dazu gesellen sich Klarinette, Saxofon, Akkordeon, Tuba, Perkussion und Schlagzeug – da kann man schon einmal gepflegt durchdrehen. Und wie gut türkische und europäische Schwingungen abseits politischer Wirrungen vereinbar sind, zeigt das Ensemble gleich noch mit. Traditionelle Bauchtänze treffen Hochzeitsmusik treffen westlichen Alternative Rock. Das ist Chaos im besten Sinn. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Das Konzert findet an einem Mittwoch statt – auch wenn das Ankündigungsplakat der Kula den zu einem Samstag umwidmet.

Kollektif Istanbul spielen am Mittwoch, 17. Januar, um 21 Uhr, in der Kula Konstanz. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf, 21 Euro an der Abendkasse und auf der Internetseite des Kula.

Eine Kultur mit ganz vielen Anhängern

Philipp Zieger: So, dieser Tipp fällt aus der Reihe. Er empfiehlt kein Metalkonzert, weil es diese in Konstanz so gut wie gar nicht mehr gibt. Klar, am 22. April kommt Ex-Iron-Maiden-Frontmann Blaze Bayley in die Rockbar an der Hussenstraße, für Freunde des Black- und Death Metals ist das aber eher, nun ja, Weichspüler.

Deshalb der Ratschlag zu einer anderen Veranstaltung, die seit Jahrhunderten eine riesige Fangemeinde hat: Fasnacht. Sie steuert, endlich, wieder auf ihren Höhepunkt zu. Am kommenden Wochenende haben die ersten Zünfte ihre Bunten Abende, etwa die Hofpeter und Giraffen. Am 30. Januar überträgt der SWR die Konzilfasnacht im Dritten. Dann ist es fast soweit und der Schmotzige Dunschtig steht vor der Tür – raus das Häs, ab auf die Gass. Hemdglonker, großes Narrenbaumstellen am Gottmannplatz, der Umzug durch die Altstadt und allerlei närrisches Treiben am Rosenmontag sind nur einige Beispiele, was die hiesige Kultur und damit das Brauchtum ebenso ausmacht. Bis Aschermittwoch steht Konstanz wieder Kopf. Dann heißt es nicht Guten Tag und Auf Wiedersehen, sondern: Ho Narro!

Termin-Auswahl: Schmotziger Dunschtig, 8. Februar, ab 10 Uhr SÜDKURIER-Fasnacht, Hemdglonker um 19 Uhr, Freinacht in der Stadt. 9. Februar Narrenbaumstellen um 19 Uhr am Gottmannplatz. 11. Februar großer Umzug um 13 Uhr. 12. Februar Kinderumzug um 13.30 Uhr. 13. Februar, Fasnachtsverbrennung. Eintritt: überwiegend kostenfrei.

Sprechgesang trifft Orchester

Sascha Meißner: Die Südwestdeutsche Philharmonie hat sich einen Namen gemacht mit gewagten, aber spannenden Kollaborationen: Auf dem Konstanzer Oktoberfest, mit Soul-Größe Max Herre oder mit dem DJ-Duo Moonbootica, die in der elektronischen Musik zu Hause sind. Zu verdanken ist dies maßgeblich dem scheidenden Intendanten der Philharmonie: Der Schweizer Beat Fehlmann, dem kein Projekt zu gewagt war und der es nie scheute, musikalische Grenzen aufzubrechen. Am 11. März tritt die Südwestdeutsche Philharmonie nun gemeinsam mit dem deutschen Rapper Curse auf, der sich mit seinen nachdenklichen Texten bereits vor vielen Jahren in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht hat. Nun lässt sich der Hip-Hopper also von Violine und Orchester begleiten, statt zu schwerem Bass auf der Bühne zu stehen. Die tiefgründigen Texte des 39-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Minden bekommen so noch einmal mehr Wucht und Bedeutung. Wenn die hochspannende Mischung aus Sprechgesang und Orchestermusik hält, was sie verspricht, wird es ein großartiges Musikerlebnis, denn eines steht fest: Beide Akteure – Curse und die Südwestdeutsche Philharmonie – sind Meister ihres Fachs.

Das Konzert findet am Sonntag, 11. März, 18 Uhr, in der Schänzlehalle statt. Die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und können im Internet bestellt werden.