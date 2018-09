Sie sind keine Experten für Curry-Würste. Dennoch verkaufen sie welche. Sie sind keine Experten für Maßanzüge, aber auch die verkaufen sie. "Wir verstehen uns bei beiden Unternehmen als konzeptionelle Väter", sagt Thomas Kuschel.

Currywurst, Maßanzüge und Werbung – wie passt das zusammen?

Er ist eigentlich Geschäftsführer einer Konstanzer Werbeagentur und zum "Wir" gehört Sebastian Zapf, der in derselben Agentur als Kreativchef arbeitet. Bei den beiden Unternehmen handelt es sich um Curry Constanz und Massnahme. Wie aber passt das zusammen: Grillwurst mit würziger Soße, auf den Körper geschnittene Kleidung und dazu eine Agentur, die andere Firmen besser dastehen lassen will?

Idee für Wurstbude war buchstäblich eine Bauchentscheidung

Verkaufen können, darauf läuft die Gemeinsamkeit hinaus. Auch wenn keiner der beiden selbst Anzüge an den Mann bringt oder Würste grillt, sagt Thomas Kuschel: "Die Erfahrungen aus dem Verkauf helfen uns im Umgang mit Partnern der Werbeagentur und sorgen für Authentizität." Er wisse um den fragwürdigen Ruf seiner Branche, der mitunter Überheblichkeit und Arroganz vorgeworfen wird.

Gegensteuern lasse sich hier mit persönlichen Gesprächen und dem Vertrauen in die Qualität der Mitarbeiter. Eine Idee zu haben ist das eine – die zur Currywurst-Bude stammt schlicht aus der eigenen Vorliebe der beiden Geschäftsleute dafür. "Uns hat eine gute Currywurst in Konstanz einfach gefehlt", sagt Kuschel.

Größte Schwierigkeit: Geeignete Leute finden

Eine Idee aber von anderen nach den eigenen Wünschen umsetzen zu lassen, ist etwas anderes. Sebastian Zapf: "Es geht gar nicht so sehr darum, die Kontrolle abzugeben. Viel schwieriger ist es, die geeigneten Leute zu finden, die mit Lust und Interesse dabei sind." Dass mit Dirk Hoberg ein Konstanzer Sternekoch die Curry-Soße gemischt hat, dürfte dank des Netzwerkes der Werber die leichtere Übung gewesen sein.

Im besten Fall wird aus dem Nebengeschäft ein gewinnbringendes. Bei der Massnahme zumindest, so die beiden Geschäftsleute, laufe es in die gewünschte Richtung. Nicht nur in Konstanz hat sich der Laden kürzlich vergrößert, bis zum Jahr 2020 seien deutschlandweit 20 Filialen geplant – diesen Herbst eröffnet vorerst die achte. Curry Constanz habe in den ersten Geschäftsjahren dagegen noch keinen Gewinn eingebracht.

Die Gefahr besteht: Was, wenn ein Projekt nicht ankommt, man sich damit lächerlich macht oder es im Zweifel dem Hauptjob in der Werbeagentur gar schadet? "Das muss uns Mahnung sein, uns stets zu kümmern", sagt Kuschel. Dazu zähle auch die richtige Kommunikation, wenn etwas schief läuft, der Anzug also nicht richtig sitzt, die Curry-Wurst misslungen ist. "Fehler passieren", sagt Thomas Kuschel, "wichtig ist dann, schnell zu reagieren". Anders als beim Grillen und Anzüge vermessen sind die beiden Werber darin wohl tatsächlich Experten.

