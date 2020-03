Oberbürgermeister empfiehlt Arbeitgebern in der Region gleiche Vorgehensweise: „Kein Grund zur Panik, aber Vorsicht ist geboten.“

Ab Montag sollen alle Eltern, die ihre Kinder in eine städtische Betreuungseinrichtung bringen, befragt werden, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben – oder Kontakt zu nachweislich Infizierten hatten.