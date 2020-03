Die Anweisung des Kultusministeriums Baden-Württemberg, die unterschiedliche Schulen auf ihre Homepage gestellt haben, ist klar und deutlich: „Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause.“ Corona-Risikogebiete sind beispielsweise in Italien die Region Emilia Romana, die Lombardei und die Stadt Vo, in China die Provinz Hubei und in Iran die Provinz Ghom.

Offensichtlich richtet sich die Reiselust der Konstanzer derzeit kaum auf diese Gebiete. An Konstanzer Schulen jedenfalls hat es unter Schülern und Lehrern bisher kaum Ausfälle gegeben wegen Reisen in die Risikogebiete oder Kontakten zu Personen, die dort waren.

In einem Fall bleibt man am Humboldt vorsichtig

„Es ist undramatisch“, sagt Jürgen Kaz, Direktor des Humboldt-Gymnasiums und geschäftsführender Schulleiter der Konstanzer Gymnasien. Ihm sei nur ein Fall bekannt, bei dem ein Schüler vorsorglich dem Unterricht fern bleiben soll. In seinem Fall habe ein Familienmitglied eine Dienstreise nach Italien unternommen.

Froh um klare Anweisungen

Kaz ist froh um die klare Anweisung aus dem Ministerium. „Es ist alles klar und gut organisiert, ein gutes Krisenmanagement.“ Er habe außerdem den Eindruck, dass die meisten Familien ihren Urlaub bereits vorausschauend geplant und die möglichen Risikogebiete vermieden hätten. „Ich hoffe, dass sich das Thema nun nicht anders entwickelt als eine Grippewelle.“

Am Suso wenige Schüler abgemeldet

Auch Patrick Hartleitner, Schulleiter am Suso-Gymnasium, winkt ab: „Unter den Lehrern hat sich niemand aus diesem Grund abgemeldet“, sagt er – und unter den Schülern sei es eine verschwindend geringe Anzahl gewesen. Auch Hartleitner ist froh um klare Ansagen durch das Kultusministerium: „Wir sind froh, dass wir entsprechende behördliche Angaben haben.“

Auch am Suso-Gymnasium: nur sehr wenige Schüler fehlen wegen eines Aufenthalts in einem Corona-Risikogebiet. | Bild: Oliver Hanser

Keine Fälle an der Gemeinschaftsschule

Daniela Kienzler, Rektorin der Haidelmoosschule, sagt: „Corona hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt.“ Sie sehe das Thema sehr gelassen. Elke Großkreutz, Leiterin der Gemeinschaftsschule Gebhard, schreibt auf Anfrage, dass kein Schüler sich wegen des Aufenthalts in einem Risikogebiet krank gemeldet habe.

An der Gemeinschaftsschule (GMS) gibt es bisher keine Schüler, die fernbleiben müssen wegen des Kontakts in Risikogebiete. | Bild: Oliver Hanser

Ein Schüler bleibt der Zeppelin-Gewerbeschule fern

Karl Knapp, Leiter der Zeppelin-Gewerbeschule, kann ähnlich wie Kaz einen Fall eines Schülers bestätigen, der vorübergehend dem Unterricht fern bleiben wird, weil er zu einer Person aus einem Risikogebiet Kontakt hatte. „Es ist sicher sinnvoll, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und abzuwarten, ob die Lage es erfordert, dass man weitere Schritte unternimmt“, sagt Knapp auf Nachfrage. Die Verbreitung des Corona-Virus sei nicht einmal auf den Fluren besonders intensiv thematisiert worden – öfter habe er gehört, dass Lehrer und Schüler über die Situation der Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze sprachen.

Manche Kinder und Eltern sind verunsichert

Johanna Vogt, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, beobachtet unter Eltern und Kindern eine gewisse Verunsicherung. In der Klasse ihrer Töchter gebe es ein Kind, das als Vorsichtsmaßnahme zuhause in Quarantäne bleibt. „Grundschulkinder sind ein wenig verunsichert, weil sie Regionen schlecht zuordnen können. Manche haben Angst, ein Kind, das in Italien war, anzufassen“, sagt Vogt.

Eltern halten sich an die Anweisung

Die meisten Eltern nähmen die Anweisung des Kultusministeriums klaglos hin. „Die meisten verstehen, dass das Virus gefährlich sein kann.“ Insofern habe die behördliche Anweisung eher für größere Sicherheit als für Ärger gesorgt.

Nur sieben Kinder bleiben von Kitas fern

Auch in Kindergärten und Kitas gab es wenig Ausfälle. Nach Rückmeldung von 47 Einrichtungen seien sieben Kinder wegen vorausgehender Reisen in Risikogebiete in der Obhut ihrer Eltern belassen worden, berichtet Ulrich Hilser, Pressesprecher der Stadtverwaltung. In keiner Kita seien mehr als zwei Kinder betroffen gewesen. Nur eine Erzieherin müsse vorsorglich der Arbeit fernbleiben.

An allen Kitas, hier als Beispiel die Kita Urisberg, gibt es bisher nur sieben Kinder und eine Erzieherin, die vorsorglich zuhause bleiben. | Bild: Oliver Hanser

Die Stadtverwaltung befragt seit Montag alle Eltern, die ihre Kinder in eine Kindertagesstätte bringen, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Wenn sie mit „nein“ antworten, müssen die Eltern dies mit einer Unterschrift bestätigen.