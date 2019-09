Eine Vorreiterrolle übernehmen Dr. Jörg Hundenborn, Dr. Kilian Rahm und Dr. Sascha Andric-Moser. Mit ihrer chirurgisch-orthopädischen Gemeinschaftspraxis Chirurgie Konstanz sind sie jetzt als eine der ersten in das ehemalige Siemens-Areal in der Konstanzer Bücklestraße gezogen. Hier wird sich in den kommenden Jahren ein neues, lebendiges Stadtquartier entwickeln.

Auf hohem Niveau

Die drei Fachärzte mitsamt ihrem kompetenten Team sind glücklich über die neue, topmoderne und auf hohem Niveau ausgestattete Praxis. Sie bieten das gesamte Leistungsspektrum der klassischen chirurgischen Praxis mit Unfallchirurgie, Orthopädie, Hand- und Fußchirurgie. Die Praxis bietet das breitgefächerte konservative sowie operative Behandlungsspektrum.

Ideale Rahmenbedingungen

Bislang war die Gemeinschaftspraxis in der Theodor-Heuss-Straße 1 angesiedelt. Allerdings waren die Rahmenbedingungen in dem in die Jahre gekommenen Gebäude nicht mehr zeitgemäß. Die Sanierung des Altbaus machte den Umzug der Praxis letztlich dringlich erforderlich. „Auf die Schnelle hatten wir keine Zeit, selbst zu bauen. Wir machten uns auf die Suche nach einer geeigneten Bestandsimmobilie“, berichtet Sascha Andric-Moser. Mit der dritten Etage des Gebäudes 6 in der Bücklestraße 3-5 fanden sie die idealen Rahmenbedingungen für eine moderne, leistungsfähige Praxis. Der Zuschnitt der Räumlichkeiten passte perfekt. Selbst die vorhandenen Glastrennwände der vormaligen Büro-Etage konnte beibehalten werden.

Herzstück: OP-Bereich

Ein großzügiges, luftiges Entree sowie ein ebensolcher Warteraum kennzeichnen die etwa 420 Quadratmeter große, atmosphärische Gemeinschaftspraxis. Kernstück sind die Funktionsräume mit vier Behandlungsräumen, dem Röntgenbereich, der mit einer vernetzten, digitalen Röntgenanlage der neuesten Generation ausgestattet ist, sowie dem ambulanten Operationsbereich, der allen aktuellen Vorschriften und Hygienestandards mehr als nur entspricht. Der OP-Bereich für ambulante Eingriffe ist das eigentliche Herzstück der Gemeinschaftspraxis Chirurgie Konstanz. Die Spezialisten decken herbei das Spektrum der Allgemein- und Dermatochirurgie sowie der Hand-Fuß- und Kniechirurgie ab. Vom eingewachsenen Zehennagel, über Leistenbruch bis hin zu Kniespiegelung bis hin zu arthroskopischen Meniskusoperationen und Knorpelglättung – „wir decken das komplette Spektrum ab“, so Sascha Andric-Moser, der darüber hinaus auf Akupunktur zur Schmerzreduktion spezialisiert hat. „Einen kompetenten Anästhesisten und Schmerztherapeuten haben wir ebenfalls als unserer Seite“, so Andric-Moser.

Praxis mit Perspektive

„Alles ist jetzt auf dem allerneuesten Stand. Eine neue Praxis mit Perspektive“, freut sich Dr. Kilian Rahm, der gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Sascha Andric-Moser und Dr. Jörg Hundenborn das Konstanzer Architekturbüro Biehler-Weith sowie alle am Umbau beteiligten Handwerker rundheraus lobt. „Alles wurde zügig und punktgenau realisiert“, so Rahm, der noch immer über den absolut reibungslosen Ablauf, bar jeglicher Probleme, schwärmt.

Ideale Lage

Das Ärzte-Trio mitsamt seiner elf kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ebenso glücklich über die neue Praxis wie die Patienten, die sich hier wohlfühlen. „Der Standort ist ideal, mitten im größten und sich noch weiterentwickelnden Stadtteil Petershausen“, sagt Andric-Moser. Die verkehrsgünstige Lage mit Bushaltestellen und Bahnhof (Haltestelle Fürstenberg) sowie zahlreiche kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Gebäude mit barrierefreiem Zugang zur Praxis seien von Vorteil für die Patienten. Direkt unter der Gemeinschaftspraxis Chirurgie Konstanz werde in Kürze noch eine Physiotherapiepraxis einziehen, berichtete Dr. Kilian Rahm.

Chirurgie Konstanz

Die etablierte Gemeinschaftspraxis Chirurgie Konstanz mit Dr. Jörg Hundenborn, Dr. Kilian Rahm und Dr. Sascha Andric-Moser ist jetzt von der Theodor-Heuss-Straße in die Bücklestraße 3-5 umgezogen. Die topmodern ausgestattet Praxis für Chirurgie, Orthopädie, spezielle Unfallchirurgie und Handchirurgie befindet sich im barrierefrei erreichbaren dritten Obergeschoss des Gebäudes 6. Die medizinischen Leistungen im Überblick: Soforthilfe bei Arbeits- oder Schulunfällen (Durchgangsarzt der Berufsgenossenschaften, SUVA Vertragsarzt), Soforthilfe bei Kinderunfällen, Kindertraumatolgie, ambulante Chirurgie, Sportmedizin, manuelle Medizin, Chirotherapie, Akupunktur. Alle Informationen im Internet unter: http://www.chirurgie-konstanz.de