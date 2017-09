Konstanz Chance und Risiko: Kommentar zur Briefwahl in Konstanz

Auch in Konstanz beantragen immer mehr Wähler die Briefwahl. Doch was die Wahl für den einzelnen bequemer macht, birgt auch Gefahren fürs Gemeinwohl.

Der Anteil der Briefwähler steigt und steigt und steigt. Nachdem schon bei der OB-Wahl 2012, der Bundestagswahl 2013 und der Landtagswahl 2016 ein starker Trend zur Stimmabgabe per Post zu verzeichnen war, deutet bei der Bundestagswahl 2017 in Konstanz alles auf einen neuen Rekord hin. Ein Drittel aller Wahlberechtigten könnten es werden, die Marke von 50 Prozent der tatsächlichen Wähler scheint nicht mehr so weit zu sein. In vielen Städten zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, die Chancen und Risiken zugleich birgt.

So ist es natürlich erfreulich, wenn möglichst viele Menschen ihr Recht ausüben, ihre Stimme abzugeben. Dass die weit verbreitete Nutzung der Briefwahl aber die Teilhabe zuvor nicht wählender Bevölkerungsgruppen ermöglicht, lässt sich kaum behaupten. Denn die Wahlbeteiligung steigt nicht proportional zur Nutzung der Briefwahl. Das lässt folgenden Schluss zu: Sie wird vor allem von Personen genutzt, die ohnehin gewählt hätten. Manche von ihnen gehören gewiss zur wachsenden Gruppe derer, die hochbetagt sind. Aber eben sicherlich nicht alle.

Den Bürgern, die weder aus gesundheitlichen, noch aus beruflichen Gründen die Briefwahl nutzen und sich schlicht für den bequemsten Weg der Stimmabgabe entscheiden, ist kein Vorwurf zu machen. Sie stehen für die Entwicklung in eine Gesellschaft mit immer weniger festen Ritualen. Am Wahlsonntag erst in Kirche und dann ins Wahllokal, der Gang an die Urne als kleiner Akt des Bürgerseins – all das spielt in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen keine Rolle mehr. Vielen ist der Familienausflug, die Bergtour oder einfach ein terminfreier Sonntag wichtig, also wollen sie das Wählen einfach zuvor schon erledigt haben.

Dennoch: Wenn die als Ausnahme gedachte Briefwahl zur Normalität wird, ist dies nicht unproblematisch. Zum einen lässt sich, anders als im Wahllokal mit seinen strengen Regeln, der Grundsatz der geheimen Wahl nicht kontrollieren, wenn der Stimmzettel zuhause ausgefüllt wird. Dass die Stimmabgabe frei von Beeinflussungen oder gar Druck verläuft, kann man bei der Briefwahl nur hoffen. Und wenn weite Bevölkerungsanteile schon Wochen oder Tage vor dem Wahltermin abgestimmt haben, ist das nicht nur für den Wahlkampf von Kandidaten und Parteien ein Problem: In die Idee der Wahl ist ja auch eingeschrieben, dass sich alle Wähler zur gleichen Zeit und mit idealerweise gleichem Kenntnisstand oder zumindest gleichen Informationsmöglichkeiten entscheiden.

Auch die Briefwahl zeigt: Was für uns Bürger verlockend ist, kann für das Gemeinwesen eine Herausforderung darstellen. Nicht nur, weil manche Briefwähler ihre unwiderruflich getroffene Entscheidung am Wahlsonntag selbst vielleicht bereuen. Sondern vor allem, weil der Gang ins Wahllokal den Eingriff in die selbstbestimmte sonntägliche Komfortzone allemal rechtfertigt.