Konstanz Champions League oder eine Etage tiefer: Tag der Wahrheit für die Uni Konstanz

Am Freitag fällt die Vorentscheidung, ob die Universität Konstanz ihr Exzellenz-Prädikat dauerhaft behalten kann. Davon, dass die Wettbewerbs-Jury den Daumen hebt, hängen viel Prestige und Geld ab.

Am Donnerstag beraten die Experten, am Freitag bekommt die Universität das Ergebnis: Die Hochschule auf dem Gießberg steht vor einer wesentlichen Weichenstellung über ihren künftigen Elite-Status. In der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern fällt die Entscheidung über die Voranträge auf neue, besonders bedeutende Forschungsverbünde – so genannte Cluster. Und es können sich nur Universitäten um den Erhalt des höchsten Exzellenz-Prädikats bewerben, bei denen Gutachter mindestens zwei Cluster zuerst in einer Skizze und dann im Vollantrag befürworten. Im schlimmsten Fall könnte die Uni also am Freitag erfahren, dass sie ihren bisherigen Status zum Ende des Jahres 2018 verliert und sich nicht ein drittes Mal darum bewerben kann. Damit würde die Universität nicht nur an Ansehen verlieren, sondern auch sehr viel Geld: Die Exzellenzinitiative ist für Konstanz bisher rund 240 Millionen Euro schwer.

Uni-Pressesprecherin Julia Wandt ist kurz vor der so wichtigen Entscheidung zuversichtlich. Die Universität Konstanz habe vier erfolgversprechende Voranträge gestellt und hoffe, zwei oder mehr zum eigentlichen Vollantrag ausbauen zu können. "Es ist eigentlich nur eine Zwischenrunde", so Wandt. Dennoch geht es um viel: Unis, die im aktuellen Exzellenz-Wettbewerb mit ihrem Zukunftskonzept die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat überzeugen, bekommen den Elite-Status dauerhaft zugesprochen.

Wie gut die Chancen von Konstanz auf den Klassenerhalt in der Top-Liga der Universitäten sind, lässt sich schwer abschätzen. Bis Mittwochabend sickerte aus den Expertenberatungen nichts durch. Klar ist nur: Die Konkurrenz ist schärfer geworden. Rektor Ulrich Rüdiger sagt, an wettbewerblichen Verfahren störe sich in Konstanz niemand. Allerdings sei es nicht gerecht, dass durch die Anforderung von zwei erfolgreichen Cluster-Initiativen kleine Universitäten benachteiligt sind: "Ich finde das nicht ganz fair, weil die Leistungsfähigkeit einer Einrichtung sich nicht einfach über die Größe definiert." Mit schlanken Strukturen, Beweglichkeit und viel Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen habe aber auch Konstanz sehr gute Chancen.

Erwartet wird, dass die Experten bis zur letzten Minute über die Skizzen beraten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im April nach eigenen Angaben 195 Skizzen für neue Cluster erhalten, 37 davon aus Baden-Württemberg. Eine feste Anzahl von Projekten, die in die nächste Runde kommen, gibt es nicht. Die DFG will die Entscheidung der Jury am Freitag im Lauf des Vormittags bekannt geben.

Von Cluster bis Zukunftskonzept

Im Wettbewerb unter den Hochschulen wimmelt es an Begriffen, die sich kompliziert anhören, es aber eigentlich gar nicht sind: