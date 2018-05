Konstanz Caritas hält neue Vorschläge von Anwohner für Pflegeheim auf Zoffingen-Gelände für unmöglich

Die Debatte um das von der Caritas geplante Alten- und Pflegeheim auf dem Gelände der vor ihrem Abschied stehenden Zoffingen-Schule nimmt kein Ende. Die Anwohner fühlen sich nicht ausreichend einbezogen.

Das Projekt ist beschlossene Sache: Der Caritas-Verband wird in der Niederburg ein neues Alten- und Pflegeheim mit etwas mehr als 100 Plätzen errichten. Den Bauvorbescheid hat die Caritas bereits erhalten, berichtet Caritas-Vorstand Andreas Hoffmann, derzeit arbeite der Vorstand am eigentlichen Bauantrag. An der öffentlich vorgestellten Planung wird sich aber nichts mehr ändern.

Was stört die Anwohner der Niederburg heute noch?

Von Anfang an gab es Widerstand gegen das Projekt: Anwohner klagen, das Pflegeheim sei zu groß bemessen und eine Kerngruppe kritisierte den Plan, den jetzigen Innenhof der Schule Zoffingen umzugestalten und dabei vier Kastanienbäume zu fällen, vehement. Inzwischen ist es ruhiger geworden.

Die Anwohner sind müde geworden, ihre Argumente zu äußern. In der Sache bleiben sie bei ihren Bedenken. Vieles kann Stephan Schulz, Anwohner der Niederburg, nicht verstehen: "Es wäre gut gewesen, Bürger rechtzeitig einzubeziehen."

Wie sollte denn nach Wunsch der Anwohner gebaut werden?

Schulz hat nun erneut Initiative ergriffen mit einem alternativen Plan, wie das Alten- und Pflegeheim seiner Meinung nach aussehen könnte. Auch er möchte den Innenhof erhalten. Zudem glaubt er, dass es sinnvoller wäre, wenn die Bewohner des Pflegeheims einen direkten Zugang zum Seerhein hätten.

Und wie soll dieser Zugang funktionieren?

Er stellt sich daher einen Anbau an das Pflegeheimgebäude vor, der in einer Art Brückenform über den Rheinsteig führt. In diesem Anbau könnten, so seine Vorstellung, weitere Bewohnerzimmer untergebracht werden. Ein weiterer Vorteil: Die Bewohner hätten so die Möglichkeit, gefahrlos den Rheinsteig zum Seerhein zu queren – und mit einer geschickten Architektur könne man diese Querung auch den Bewohnern der Niederburg ermöglichen.

Gibt es für diese Bauform schon andere Beispiele in der Stadt?

Schulz verweist in seinem Schreiben an die Caritas darauf, dass solche Brückenlösungen in verschiedenen Städten realisiert würden – ein Vorbild in Konstanz selbst gebe es auch: die Gebäudebrücke, die den Elektronikmarkt und den Anbau der Moschee in Petershausen miteinander verbindet.

Wie reagiert die Caritas auf die neuerlichen Beschwerden der Anwohner?

Andreas Hoffmann, seitens der Caritas für das Projekt verantwortlich, erteilt der Idee allerdings eine Absage: Eine solche Konstruktion sei an dieser Stelle wegen der statischen Bedingungen nicht möglich, schreibt Hoffmann in einer E-Mail. Die Gründung des Gebäudes wäre aufgrund der Nähe zum Seerhein zu aufwendig, die Tragfähigkeit in Wassernähe sei nicht gegeben.

Wäre die alternative Lösung aus baurechtlicher Sicht machbar?

Zweitens sei es schwer vorstellbar, dass die hohe Verkehrsbelastung des Rheinsteigs für die Lösung spreche. "Welcher der Bewohner, pflegebedürftige noch dazu, würde sich ein Zimmer wünschen, unter dem täglich etwa 21.000 Autos durchfahren?", fragt Hoffmann. Außerdem müsste die Durchfahrtshöhe an dieser Stelle 3,50 Meter betragen – damit müsste man auf zwei Stockwerke verzichten. Hoffmann betont, dass man die Bürger sehr früh über die Pläne informiert und einbezogen habe.

Worum geht es Stephan Schulz abgesehen vom konkreten Projekt in der Niederburg?

Stephan Schulz wird seine Pläne wieder zusammenfalten müssen. Dass Bürgerbeteiligung und auch konkrete Einmischung seitens der Bürger notwendig ist, davon ist er weiterhin überzeugt. Dass Bürgerbeteiligung in Konstanz ehrlich und ernsthaft umgesetzt wird, daran hat er zunehmend Zweifel.