Konstanz Campus-Festival Konstanz: Wir erzählen Tag Zwei in Bildern

Tausende Festivalgäste, friedliche Stimmung und tolle Bands: Auch die vierte Auflage des Konstanzer Campus-Fesitvals scheint allen Erwartungen gerecht zu werden. Wir haben auch den zweiten Tag in Bildern eingefangen.

Vom frühen Abend bis in die späte Nacht: Hier kommt der Campus-Festival-Samstag in Bildern:

17:07 Uhr: Mit Tüten auf dem Kopf und Affenmaske heizen Paul Anker und Band auf der Klimbim&Firlefanz Stage ein.

17:27 Uhr: Aber nicht nur Tanzen, auch Entspannung muss sein. Also runter auf den Boden und vom Schatten aus das Treiben beobachten.

17:32 Uhr: Gerade sind Gurr auf die Bühne gekommen. Das deutsche Duo macht Musik - irgendwo zwischen Punk und Indiepop.

18:10 Uhr: Früh übt sich, was einmal ein begeisterter Festivalgänger werden will. Von etlichen Kindern, die am Samstag auf dem Campus-Gelände sind, ist er vermutlich der jüngste.

18:30 Uhr: Auch wenn die Schrift aus silbernen Aufblas-Buchstaben später den Moop-Mama-Frontmann Keno Langbein ein wenig an Hollywood erinnern wird: Glamurös geht beim Campus-Festival nicht direkt zu.

18:31 Uhr: Drangsal kommt auf die Bühne, bürgerlich Max Gruber aus der Pfalz. Seine Musik klingt schwer nach 80er-Jahren, Beachtung findet aber auch sein Netzhemd, das die Tattoos zu schön zur Geltung bringt.

18:44 Uhr: Die Augen nach vorne, fröhliche Gesichter: So genießen die Besucher die Show.

18:48 Uhr: Jetzt ist Drangsal an der Reihe. Bei der Performance kein Wunder, dass auch die große Wasserflasche mit auf die Bühne darf, hier kommt wirklich jeder ins Schwitzen.

19:00 Uhr: Für die romantischeren Festivalmomente - sind Seifenblasen nie verkehrt.

19:12 Uhr: Wer viel trinkt, kann auch etwas Gutes tun - und sein Pfand spenden.

19:17 Uhr: Auch auf der Elektro Stage ist die Stimmung bombastisch. Hier lauschen die Zuschauer gerade den Klängen von Leo & Hobi.

19:21 Uhr: Drangsal verabschiedet sich unkonventionell. Erst kündigt er an, beim European Song Contest 2019 dabei sein zu wollen. Und dann bringt er "1000 und 1 Nacht" von Klaus Lage. Tausendmal berührt - das lässt auch die Zuhörer nicht kalt. Sie feiern begeistert mit.

19:36 Uhr: Bei so viel Festival braucht es auch mal einen chilligen Moment.

19:37 Uhr: Auf der Klimbim&Firlefanz-Stage gibt es nicht nur DJ-Musik, sondern auch kleinere Live-Auftritte. Hier spielen gerade Donna, Carlson&Blum, die Coverversion von Chris Isaaks "Blue Hotel" ist dicht und sehr schön. Leider geht sie im Festival-Rummel etwas unter. Donnas Stimme würde man gerne noch mal bei einem kleinen Club-Konzert hören.

19:38 Uhr: Ein Beweis mehr, dass so ein Festival doch auch ein großer Spielplatz für mehr oder weniger Erwachsene ist.

19:41 Uhr: Gegenüber dem Freitag hat die Polizei an Tag Zwei des Campus-Festivals spürbar erhört. Nur einmal müssen die Beamten ernsthaft eingreifen: Ein Mann, angeblich glühender Trettmann-Fan, dringt in den Backstage-Bereich an und will diesen freillig nicht verlassen.

19:46 Uhr: Immer mehr Leute kommen aufs Festivalgelände. Plakate erinnern daran, dass die Studenten der Uni Konstanz bei einer Abstimmung am 12. und 13. Juni darüber entscheiden, ob sich ihre Vertretrung weiterhin auch finanziell am Festival beteiligt und es damit auch für eine langfristige Zukunft sichert.

19:47 Uhr: Am Zugang hat sich der Zoll aufgebaut und führt Drogen-Kontrollen durch - ein normales Vorgehen bei Festivals. Weniger unauffällig als die Zivilbeamten sind freilich ihre Fahrzeuge.

19:49 Uhr: Noch ist das Gelände nicht komplett voll, aber Fahrräder stehen davor, so weit das Auge reicht.

19:58 Uhr: Arme in die Luft oder Becher in der Hand? Klingt beides gut! Aber wer kommt als nächstes auf die Bühne?

20:05 Uhr: Sophie Lindinger ist die eine Hälfte des Wiener Duos Leyya. Die Musik ist elektronisch und ein wenig in sich selbst gekehrt, bisweilen sperrig. Und die Sängerin/Soundfricklerin scheint meist mehr in sich selbst hineinzuschauen als ins Publikum.

20:06 Uhr: Während die Sonne langsam hinter den Bäumen verschwindet, geht es auf dem Campus-Festival erst richtig los. Die Menge tanzt und wackelt fleißig.

20:26 Uhr: Aus dem Duo wird live ein Quartett: Leyya mit Sophie Lindinger und Marco Kleebauer (Mitte), verstärkt durch David Wöhrer (links) und Tobias Wöhrer. Am Ende wird es dann auch ein ganz guter Auftritt gewesen sein.

20:33 Uhr: Wer sagt denn, dass ein Hüpfburg nur was für Kinder ist? Auch ausgewachsene Salto-Könner wollen sich mal austoben.

20:36 Uhr: Auch ein Hula-Hoop-Reifen macht sich auf einem Festivalgelände gut.

20:38 Uhr: Goldene Festival-Regel Nummer eins: viel trinken! Gut, dass es Zapfstellen für kostenloses Trinkwasser gibt (wenn auch in geziemender Entfernung zum Gastro-Zentrum)

20:41 Uhr: Bald kommt Trettmann auf die Bühne des Campus-Festivals im Uni-Wald in Konstanz. Und dieser Fan macht sich schon mal warm.

21:24 Uhr: Und so sieht das Campus-Festival aus Künstlerperspektive aus: Viele Menschen, viel Grün prägen das Bild von der inzwischen ziemlich riesigen Bühne aus.

21:26 Uhr: Handys und Hände nach oben. Trettmann kommt.

21:27 Uhr: und jetzt ist Trettmann da. Geboren 1973 als Stefan Richter im damaligen Karl-Marx-Stadt und nach Konstanz gekommen mit viel Lust auf diesen Auftritt und das Campus-Festival.

21:27 Uhr: Was für ein Auftritt!

21:38 Uhr: Trettmann auf der Hauptbühne. Sein Auftritt war für viele Besucher der Grund, sich eine Karte für das Campus-Festival Konstanz zu kaufen

21:58 Uhr: Trettmann. Sonst bei diesem Auftritt laut und energiegeladen, hier für einen Moment ganz still. Ein großer Augenblick eines tollen Festivals.

21:59 Uhr: Billie Holiday, Adriano, Grauer Beton: Von seinen stärksten Stücken spielt Trettmann in Konstanz viele. Die Fans sind begeistert, für sie hat sich das Campus-Festival wohl jetzt schon gelohnt.

22:48 Uhr: Bevor Moop Mama als Top-Act von Tag Zwei auf die Bühne konnen, gibt es ein Dankeschön - an die Macher des Festivals im Xhavit Hyseni (Mitte links) und an den scheidenden Uni-Rektor Ulrich Rüdiger (MItte rechts). Das gibt es wohl nicht so oft in Deutschland, dass der Leiter einer Universität auf einer Musikfestivalbühne steht und vom Publikum gefeiert wird. Es ist auch ein emotionaler Abschied - in wenigen Wochen wechselt Rüdiger an die RWTH Aachen.

22:49 Uhr: Dass so ein Festival stattfinden kann, ist nicht selbstverständlich. Das weiß auch ein dankbares Publikum und applaudiert den Helfen vor und hinter den Kulissen.

22:53 Uhr: Moop Mama sind da. Mit allen erdenklichen Blasinstrumenten, viel Druck im Kessel und einer gewaltigen Spielfreude. Der Höhepunkt wohl des gesamten Festivals bahnt sich schon bei der ersten Nummer an.

22:56 Uhr: Campus-Festival, eine Stunde vor Schluss und so schön wie nie zuvor an diesem Wochenende. Moop Mama sind auch optisch eine Wucht.

23:05 Uhr: Keno Langbein, der Rapper an der Spitze von Moop Mama, geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Und die Security, die die ganze Zeit einen richtig guten Job macht, hat nochmals einen Stressmoment. In den Graben zu stürzen, würde dem Moop-Mama-Frontmann nicht gut bekommen.

23:13 Uhr: Moop Mama mögen nicht nur ihre Musik, sondern auch die Menschen. Immer wieder rappt Keno Langbein ein paar Bezüge zu Konstanz und den Menschen hier in seine Stücke.

23:13 Uhr: So ein Konzert gibt es nicht alle Tage. Für die Polizeibeamten endet ein langer, aber insgesamt friedlicher Tag. Und sogar den Auftritt von Moop Mama können einige von ihnen wenigens ein bisschen genießen.

23:21 Uhr: Blasmusik kann sehr, sehr cool sein. Wenn zum Susaphon die Trompeter tanzen und hüpfen, dann definieren Moop Mama ein Genre neu. Als sie einst als Straßenband durch Konstanz zogen (wie Frontmann Keno Langbein erzählt), konnte kaum jemand etwas vom späteren Erfolg beim Campus-Festival ahnen.

23:27 Uhr: Früher war es das Gelb von Feuerzeugflammen, heute strahlt das kalte Weiß der Handykameras in die ruhigen Momente eines Konzerts. Hier zeigen Moop Mama gerade, dass sie nicht nur laut, schnell und frech können.

23:51 Uhr: Ganz viel Liebe, davon hatte Moop-Mama-Frontmann Keno Langbein gerade gesprochen. Und so endet das Campus-Festival 2018 mit vielen glücklichen Gesichtern.

00:12 Uhr: Im Minutentakt fahren die Pendelbusse vor der Universität Konstanz ab. Dennoch dauert es eine ganze Weile, bis alle Besucher versorgt sind. Knapp 6000 Gäste waren zum Campus-Festival 2018 gekommen.

Hier die vollständige Bildergalerie für den Samstag