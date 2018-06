Konstanz Campus-Festival Konstanz: Wir erzählen Tag Eins in Bildern

Tausende Festivalgäste, friedliche Stimmung und tolle Bands: Auch die vierte Auflage des Konstanzer Campus-Fesitvals scheint allen Erwartungen gerecht zu werden. Wir haben den ersten Tag in Bildern eingefangen – auf der Hauptbühne waren Leoniden, Il Civetto und Von Wegen Lisbeth. Doch was wäre ein Festival ohne die schönen kleinen Geschichten drumherum?

Vom frühen Abend bis in die späte Nacht: Hier kommt der Campus-Festival-Freitag in Bildern:

18:16 Uhr: Xhavit Hyseni, der Organisator des Campus-Festivals, steht am Eingang des Geländes im Konstanzer Uni-Wald. So ganz locker ist er nicht - wird es nach den Gewittern an beiden Vorabenden wirklich trocken bleiben?

18:26 Uhr: Auch das gehört zum Campus-Festival. Ehrenamtliche engagieren sich. Die drei schenken Getränke aus, der Reinerlös geht an das Hilfsprojekt Sprung ins Leben.

18:35 Uhr: Beim Poetry Slam geht es noch eher ruhig zu, die Gäste sitzen im lockeren Rund und hören den Lyrikern zu.

18:59 Uhr: Vor der zweiten Bühne, der Elektro Stage, wird sich schon mal mit der gebotenen Zurückhaltung warmgetanzt.

19:34 Uhr: Jetzt ist vor der Elektro Stage schon mehr los, die DJ-Musik geht dann irgendwie doch in die Beine.

19:39 Uhr: Wer es zwischendurch ein bisschen ruhiger haben will, kann auch mal Mini-Minigolf spielen.

19:39 Uhr: Auch der Klimbim&Firlefanz Stage, eigentlich mehr ein DJ-Pavillon mit vorgelagerter Tanzfläche, wird aufgegelegt.

19:40 Uhr: Schon mal einen tierisch coolen Boxkampf probiert? Das Campus Festival ist auch so etwas wie ein riesengroßer Spielplatz für Noch-Nicht-Ganz-Erwachsene.

20:18 Uhr: Auf der Hauptbühne haben eben Leoniden als erste Band den Musik-Teil des Campus-Festivals eingeläutet. Zum Knutschen gut.

20:19 Uhr: Von Kiel an den Bodensee: Leoniden-Frontmann Jakob Amr und seine junge Truppe zeigen schon echte Größe. Ein echter Knaller zum Start, und das Publikum geht gut mit.

20:25 Uhr: Auf der Bühne Leoniden, im Pubikum Fans - so geht Festival.

20:26 Uhr: Das erste Konzert auf der Haupbühne ist fast durch. Die beiden haben optimale Sicht und ebensolchen Spaß. Läuft!

20:40 Uhr: Leoniden beenden ihren Auftritt beim Campus-Festival 2018. Sie haben sich in die Köpfe und Herzen der Zuhörer geindierockt. Und dazu trägt auch die besondere Atmosphäre im Uni-Wald bei.

20:48 Uhr: Es ist viel Security auf dem Gelände, aber das Campus-Festival macht am ersten Abend seinem Ruf besonderer Friedlichkeit einmal mehr alle Ehre. Bis zum Ende des letzten Auftritts bleibt es ruhig.

21:04 Uhr: Soziales studentisches Engagement hat einen großen Stellenwert beim Campus Festival. Die beiden ziehen mit einer Tonne übers Gelände und bitten um Pfandbecher - sinnigerweise zugunsten des Hilfswerks Viva Con Agua, das in armen Ländern den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen soll.

21:24 Uhr: Jetzt ist es vor der Elektro Stage richtig voll, es wird zu lauten Beats getanzt.

21:25 Uhr: Und das liegt an DJane Matha Van Straaten, die aus ihrem gespenstisch roten Nebel heraus die Zuhörer zum Zappeln bringt.

21:30 Uhr: NIcht nur Girls wanna habe fun. Auch nach 30 Jahren lässt "Come on Eileen" keinen ruhig, und wenn dann noch so süße Seifenblasen in die Menge gepustet werden: Szene vor der Klimbim&Firlefanz Stage.

21:32 Uhr: Auf der Haupbühne haben unterdessen Il Civetto ihren Auftritt begonnen - eine spannende Band mit Saxophon und Klarinette, irgendwo zwischen Folk, Indie, Rock, Swing und Balkanmusik. Ganz sicher der interessanteste Auftritt dieses ersten Campus-Festival-Abends.

21:36 Uhr: Il Civetto auf der Haubtbühne, die Berliner Band liefert ein großartiges Konzert ab.

21:51: Der Auftritt von Il Civetto ist in vollem Gange, tausende hören der spielfreudigen Band zu. Und im Uni-Wald kommt so etwa wie Stadionkonzert-Atmosphäre auf.

21:53 Uhr: Die Zahl der Zuhörer vor der Hauptbühne ist nochmals größer geworden. Von überall her strömen noch Leute, im Il Civetto zu hören.

22:07 Uhr: Die Dämmerung verhüllt gnädig die rabenschwarzen Wolken, die zweitweise über den Uni-Wald hingen. Es ist schon ein auch Glück dabei, dass es am ersten Abend des Campus-Festivals bei einigen ganz wenigen Regentropfen bleibt.

22:09 Uhr: Noch immer strömen Besucher auf das Festivalgelände mitten im Uni-Wald. Sie sind zum Top-Act des Abends gekommen und freuen sich auf das Konzert der Band Von Wegen Lisbeth.

22:48 Uhr: Matthias Rohde, Frontmann der Band Von Wegen Lisbeth, hat gerade erzählt, dass das das erste Konzert der Berliner Band sei sieben Monaten ist. Und bereits das dritte in Konstanz, nach zwei Auftritten im Kula ist es jetzt die ganz große Bühne.

22:50 Uhr: Von Wegen Lisbeth - darauf haben viele Festivalgänger gewartet. Selbst die Bühne hat Uni-Wald-Charakter, mit rotierenden Grünpflanzen!

22:52 Uhr: Auf der Bühne von Wegen Lisbeth, im Publikum herrscht Entzücken. Echt süß, oder.

22:54 Uhr: Von Wegen Lisbeth-Sänger hat eben erzählt, dass er vorab auf dem Festivalgelände "Dünnèl" gegessen habe und das das lecker war. Dann schaut er auf den Zettel und korrigiert sich: "Ah ja, das heißt Dünnele". Und er müht sich redlich mit "Konschdanz".

22:59 Uhr: Campus-Festival, wie es kaum schöner sein kann. Auf der Bühne Von Wegen Lisbeth, vor der Bühne zahllose begeisterte Zuhörer.

23:23 Uhr: Helmut und Angelika Fidler gehören zu den ältesten Festival-Besuchern. Sie gehen ein kleines wenig gelangweilt wärend des Von Wegen Lisbeth-Auftritts. Die beiden fanden Il Civetto einfach interssanter. Wie cool ist das denn?

23:29 Uhr: Der Auftritt der Band Von Wegen Lisbeth an Tag eins des Campus Festivals 2018 strebt auf seinen Höhepunkt zu.

23:52 Uhr: Wenn der Von Wegen Lisbeth-Song schon "Wenn Du tanzt" heißt, dann ist das Publikum beim Campus-Festival natürlich voll mit dabei.

23:56 Uhr: Ist zwar auf dem Campus der Universität Konstanz, aber VWL steht in diesem Fall nicht für Volkswirtschaftslehre. Von Wegen Lisbeth spielen gerade ihre letzte Nummer im regulären Programm.

23:58 Uhr: Mit einer höflichen Verbeugung vor dem Publikum bedanken sich Von Wegen Lisbeth bei einem begeisterten Publikum. Die Jungs, längst gefeiert als die große neue deutsche Indie-Hoffnung, sind aber auch so was von nett.

00:09 Uhr: Das letzte Konzert ist gespielt, langsam leert sich das Festivalgelände. Einmal mehr ziegt sich die perfekte Organisationen dieses ersten Abends: Ein Ordner teilt die Ströme ein - rechts zum Fahrrad-Parkplatz, links zum Pendelbus. Damit es kein Chaos gibt.