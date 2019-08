Freitagmorgen, kurz nach sieben Uhr. Die Sonne kämpft sich langsam zwischen Blättern und Gebüschen hindurch und sendet ihre Wärme auf den Parkplatz des Hörnle. Es kündigt sich ein heißer Sommertag an.

Der erste Toilettengang führt zur nächsten Hecke

In den rund 20 Campern hier auf dem Parkplatz liegen einige Menschen und schlafen noch seelenruhig; so mancher ist schon wach und beginnt den Tag mit einem ersten Toilettengang an einer Hecke.

Viele Fenster der Fahrzeuge sind geöffnet, Türen ebenfalls – ein wenig frische Luft tut gut. Vor einigen Campern stehen Tische und Stühle, hier und da Grills und Bierkisten.

Freitagmorgen am Hörnleparkplatz: Viele Menschen haben die Nacht in ihren Campern verbracht und freuen sich auf einen schönen Tag. Erlaubt ist das theoretisch nicht, doch die Stadt drückt ein Auge zu. | Bild: Schuler, Andreas

Jan Flägel trinkt eine Tasse Kaffee. Sein treuer Hund schläft noch den Schlaf der Gerechten. „Ich verbringe das ganze Wochenende in Konstanz„, sagt der Hamburger. „Ich freue mich auf das Seenachtfest. Ich möchte bald hierher ziehen, weil ich mich in Konstanz einfach wohl fühle und ein gutes Gefühl habe, wenn ich hier bin.“

Kontrolliert wird an diesem Morgen nicht

Dass er eigentlich gar nicht hier in seinem Auto übernachten darf, war dem 50-Jährigen gar nicht bewusst. „Eigentlich stören wir ja niemanden“, sagt er. „Aber das macht schon Sinn. Wenn ich sehe, dass hier Autos stehen mit Zelten auf dem Dach...“ An diesem Morgen wird nicht kontrolliert.

In Paragraf dreizehn des Ortsrechts steht unter der Überschrift Zelten und Lagern geschrieben: „Es ist untersagt, außerhalb dafür besonders bestimmter und entsprechend gekennzeichneter Plätze zu zelten oder zu lagern. Entsprechendes gilt für das Aufstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen zum Zwecke des Lagerns.“

Die Stadt gibt sich tolerant

Laut Uli Hilser vom Pressebüro der Stadt Konstanz gibt es keine Sonderregelung während des Seenachtfestes. Allerdings sagt Uli Hilser auch: „Generell ist die Stadt hier aber tolerant: Für eine Übernachtung zu Reisezwecken ist das Parken auf dem Parkplatz am Hörnle zulässig.“ Jan Flägel wird‘s freuen.