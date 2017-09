Konstanz CDU-Stadtrat Andreas Ellegast hört im Konstanzer Gemeinderat auf

Andreas Ellegast gibt nach 23 Jahren seinen Sitz im Gemeinderat auf. Joachim Filleböck rückt für ihn in das Ehrenamt nach. Auch er ist ein Ur-Konstanzer.

Ein langgedienter Stadtrat hört auf: Andreas Ellegast (65), einer der im Rat immer rareren Ur-Konstanzer, gibt sein Mandat auf. Das sagte Ellegast am Freitag, nachdem der die Ratsfraktionen sowie die Stadtverwaltung über seinen Schritt informiert hatte. Da er bereits seit 1994 und damit mehr als zehn Jahre dem Gemeinderat ununterbrochen angehörte, gilt für ihn die Regelung, dass er das Mandat auch während der laufenden Wahlperiode abgeben darf. Ellegast sagte, seine nach Eintritt in den Ruhestand intensivierte freiberufliche Tätigkeit im eigenen Ingenieurbüro beanspruche ihn stark. Da er den Auftrag im Gemeinderat stets ernst genommen habe, könne er das Mandat nicht mehr so ausfüllen, wie es seinen eigenen Ansprüchen genüge: "Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig", so Ellegast, "der Amtsverzicht fällt mir nicht leicht, aber es ist für alle die richtige Entscheidung."

Über Ellegasts Rücktrittsgesuch hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. September, formal zu entscheiden, eine Zustimmung gilt als sicher. In der darauf folgenden Sitzung kann Ellegast dann verabschiedet und zugleich der Nachrücker auf seinem Platz vereidigt werden. Der offizielle Stichtag für den Wechsel im Rat ist dann der 1. November.

Ellegasts Nachfolger in der Kommunalpolitik wird Joachim Filleböck (51). Er steht auf dem ersten Nachrückerplatz der CDU-Liste und hat dem SÜDKURIER erklärt, dass er das Mandat annehmen wird: "Ich habe mich damals zur Wahl gestellt und selbstverständlich bin ich weiterhin bereit, mich zu engagieren." Filleböck arbeitet in einer Konstanzer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Wie Ellegast ist auch er gebürtiger Konstanzer und familiär tief in Konstanz verwurzelt. Die CDU hat er bereits bisher in finanzpolitischen Fragen beraten und will auch als Stadtrat seine Schwerpunkte auf Finanzen und Soziales legen. Als stellvertretender Vorsitzender der katholischen Gesamtkirchengemeinde kümmert Joachim Filleböck sich auch dort um die Finanzen.