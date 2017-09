Konstanz Bundestagswahl in Konstanz: FDP ist ein Gewinner der Wahl

Bundestagswahl in Konstanz: FDP ist ein Gewinner der Wahl

13 Prozent der Zweitstimmen in Stadt und Kreis Konstanz: Bei diesem Ergebnis kann Bundestagskandidat Tassilo Richter verschmerzen, dass er mit der Erststimme deutlich darunter liegt.

Die erste Hochrechnung erzeugte Jubel bei der Wahlparty der FDP im Konstanzer Restaurant Helin. Der FDP-Bundestagskandidat Tassilo Richter wertet das zweistellige Ergebnis als „phänomenal“. „Die FDP ist wieder da. Die liberale Stimme ist wieder im Bundestag vertreten“, freute sich Richter. „Jetzt wird man sehen, ob Jamaika machbar ist.“ Ihm hat der Wahlkampf Spaß gemacht, obwohl er sich für seinen ersten Anlauf keine großen Chancen ausgerechnet hat. Aber: „Der Wahlkampf lief sehr gut und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Ich habe versucht, der FDP im Landkreis Stimme und Gesicht zu geben“, so Richter.

Die Ergebnisse auf Kreisebene wird er noch genau studieren. Er will wissen, in welchen Städten und Gemeinden er als Kandidat gut ankam und wo bei der nächsten Wahl die Herausforderungen liegen. Schließlich: „Ein guter Kandidat braucht zwei bis drei Anläufe. Ich bin jedenfalls auch in Zukunft bereit, politische Verantwortung zu übernehmen“, sagte Tassilo Richter.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Jürgen Keck war ebenfalls sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis und sprach Tassilo Richter ein großes Lob aus. „Der Erfolg der FDP ist insbesondere solch engagierten Bundestagskandidaten zu verdanken, die unsere Ziele überzeugend vertreten.“ (as)