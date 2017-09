Konstanz Bundestagswahl 2017: Linke feiern ihr erstes zweistelliges Ergebnis

Zehn Prozent der Wähler haben in der Stadt Konstanz für die Partei Die Linke gestimmt. Dadurch kommt sie kreisweit auf sieben Prozent.

Erst sieht es nach einem flauen Wahlabend für die Linken aus, doch dann kommen die Ergebnisse für die Stadt Konstanz und die elektrisieren den Kandidaten Simon Pschorr sowie die rund 40 Anhänger, die sich im Restaurant bei den Naturfreunden versammelt haben. Zweistellig. Immer wieder schauen Mitglieder der Linken in ihre mobilen Handys, um zu sehen, ob sich der Trend für ihren Kandidaten Simon Pschorr auch hält. Er hält. 10,1 Prozent holt Pschorr bei den Erststimmen und verdoppelt damit das Ergebnis für die Linken im Vergleich zu 2013.

Der Jubel ist riesig, als er vor die Versammelten tritt: "Die Linke ist zur Alternative fürs gesamte Land geworden, die Kreisergebnisse bestätigen das", sagt der 25-Jährige. "Zehn Prozent in der Stadt Konstanz, das ist eine Ansage, eine Adresse, über die wir reden müssen." Pschorr hofft, dass das Signal im Land zu hören ist. Bei dieser Wahl war er nicht auf der Landesliste vertreten.

Für den Rechtsreferendar Pschorr beginnt nach engagiertem Wahlkampf heute wieder der Alltag mit viel Arbeit und Lernstress. Am 4. Dezember hat er sein zweites Staatsexamen, und das nach einem Wahlkampf, der, so der Eindruck bei den Linken, so viele Debattentermine bei Interessensgruppen brachte wie selten zuvor.