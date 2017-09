Konstanz Bundestagswahl 2017: Das ist das Endergebnis für die Stadt Konstanz

Das Endergebnis für die Stadt Konstanz liegt vor. Bei den Zweitstimmen liegt die CDU bei 28,5%, Rang zwei erringen die Grünen mit 21,8%. Die SPD wird drittstärkte Kraft mit 15,8%, die FDP sichert sich mit 12,9% Rang vier. Die Linke landet mit 9,7% deutlich vor der AfD, die mit 6,8% ihr Landes- und Bundesergebnis in Konstanz nicht annähernd erreicht.Bei den Erststimmen liegt Andreas Jung (CDU) mit 38,2% deutlich vor seiner Partei. Martin Schmeding (Grüne) erreicht mit 19,3% Rang zwei vor Tobias Volz (SPD) mit 17,9%. Platz vier geht an den jungen Kandidaten Simon Pschorr (Linke), der mit 10,1 Prozent sogar knapp über den Zweitstimmenergebnis seiner Partei liegt. Tassilo Richter kommt mit 7,0% auf Platz fünf und Walter Schwaebsch (AfD) mit 6,2% auf Rang sechs.Alle Ergebnisse aus allen Wahllokalen finden Sie in unserem Wahlportal