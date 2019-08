Kartons und Tüten voller Hausmüll: Bei einem Bürgergespräch in Stadelhofen haben sich Anwohner über wild abgelagerten Müll beschwert. Weggeworfene leere Kartons seien im Umfeld von Poststellen zu finden, und an anderen Stellen auch Tüten voller Müll. Gabriele Schuhmacher aus dem Stadtviertel beobachtete, wie an dauerhaft an der Straße stehenden Tonnen immer wieder Flaschen, Pizzaschachteln und Hausmüll abgelegt wurden. Der böse Verdacht, der bei der Bürgerversammlung geäußert wurde: Schweizer missbrauchten Konstanzer Straßen, um ihren Müll loszuwerden.

Ist erst ein Anfang gemacht, kommt immer mehr Abfall dazu, wie hier nahe dem Schänzle. | Bild: Claudia Rindt

Ulrike Hertig, Chefin der Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK), sieht in Stadelhofen keinen Brennpunkt für Müllablagerungen, bestätigt aber, dass es auch dort und an anderen Stellen der Altstadt schon mal Probleme damit gab, zuletzt am Bodanplatz. Auch am Schnetztor habe sich wilder Müll eine Weile lang gehäuft, ebenso am Fischmarkt oder an der Ecke Tirolergasse. Die Sammelcontainer für Wertstoffe seien früher Brennpunkte für wilden Müll gewesen, bis die öffentlichen Papiercontainer abgeschafft wurden. Seitdem halte sich das in Grenzen. Zudem seien Teams zur Reinigung der Containerstandplätze ständig in der Stadt unterwegs. Einige Stellen wie beispielsweise die Glascontainer am Stephansplatz, am Döbeleplatz, an der Jungerhalte und in der Mannheimer Straße würden drei Mal die Woche aufgesucht. Wenn sich erst einmal ein Müllhaufen neben einem Container gebildet habe, sinke die Schwelle, weiteren Müll abzulagern, dies gelte es zu verhindern.

Mülltonnen nicht zu früh an die Straße stellen

Jeder Bürger könne auch einen Beitrag dazu leisten, dass es vor seinem Haus sauber bleibt, sagt Ulrike Hertig. Denn grundsätzlich seien Mülltonnen, die dauerhaft an der Straße stehen, ein Magnet für Menschen, die ihren Müll loswerden wollten. Deshalb fordern die EBK auch über besonders auffällige und an Containern angebrachte Aufkleber dazu auf, Abfalltonnen nur zum Abholtermin bereitzustellen, frühestens jedoch ab 18 Uhr des Vortags. Bei wild abgestelltem Müll suchen die EBK nach Spuren, um den Verschmutzer zu entlarven.

In keinem der bisher aufgeklärten Fälle habe es Hinweise auf Müllsünder aus der Schweiz gegeben, sagt EBK-Leiterin Ulrike Hertig. „Wir konnten das keinem Schweizer zuordnen.“ Tatsächlich aber seien schon Gewerbetreibende und auch Konstanzer Bürger als Schmutzfinken ertappt worden. Viele Fälle würden allerdings auch nie aufgeklärt. Ulrike Hertig fordert dazu auf, bei wilden Müllablagerungen den Mängelmelder auf der Internetseite der Stadt Konstanz zu nutzen. Wer einmal besonders viel Müll hat, und den ordentlich entsorgen will, kann einen Sack mit 50 Litern Fassungsvermögen für zwei Euro kaufen, den er dann am Abfuhrtag ganz legal neben die Mülltonne stellen darf.