Ob Erbstücke aus dem Nachlass der Großeltern, Zufallsfunde im Keller oder sogar illegale Schusswaffen und Munition – ein Jahr lang hatten Konstanzer Besitzer nicht registrierter Waffen und Munition Zeit, diese im Rahmen einer bundesweiten Amnestieaktion bei der Abteilung öffentliche Sicherheit und Gewerbe der Stadt Konstanz oder dem Ordnungsamt des Landratsamts straffrei abzugeben. Die Frist für diese Möglichkeit ist am 1. Juli abgelaufen.

Weit unter den Erwartungen

Unterm Strich fällt das Ergebnis bei beiden Behörden äußerst mau aus und erfüllt bei weitem nicht die Erwartungen: "In Anbetracht der einjährigen Strafverzichtsregelung hat das Bürgeramt mit einer deutlich höheren Abgabe illegaler Waffen gerechnet", erklärt Pressereferent der Stadt Konstanz, Walter Rügert. Im Laufe des Jahres wurden dort insgesamt zwölf Schusswaffen sowie 50 Schuss Munition und verschiedene Hieb- und Stichwaffen abgegeben. Die Bilanz der Amnestieaktion beim Referat für Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landratsamtes Konstanz ist sogar noch schlechter: Keine einzige Waffe oder Munition wurde dort in den letzten zwölf Monaten abgeliefert.

Viele Abgaben im Kanton Thurgau

Im Vergleich dazu hat die Kantonspolizei Thurgau im November 2017 im etwa 20 Kilometer entfernten Amriswil und in Frauenfeld mit deutlich größerem Erfolg zwei Waffen-Sammelaktionstage organisiert, an denen Bürger ebenfalls die Möglichkeit erhielten, unerwünschte Waffen und Munition entsorgen zu lassen. Nach Angaben einer Pressemeldung der Kantonspolizei vom 26. November sammelten die Spezialisten der Waffenfachstellen der Kantonspolizei allein in diesen zwei Tagen 330 Schusswaffen und 15 000 Stück Munition.

Amtsleiterin kann nur vermuten

Auf Nachfrage des SÜDKURIER, warum das Angebot nur so geringen Anklang unter den Bürgern gefunden hat, tendierte Svenja Wrede, Leiterin des Kreis-Ordnungsamts, zu der Annahme, dass möglicherweise ein längerer Transport mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln ein Hinderungsgrund für eine Abgabe gewesen sein könnte: "Wir vermuten, dass Waffen eher bei den Polizeistationen vor Ort abgegeben werden", so Wrede. Einen konkreten Grund konnten zum jetzigen Zeitpunkt aber weder das Landratsamt noch das Bürgerbüro nennen.

Als Fundstücke weiterhin abgebbar

Ein Mitarbeiter des Landratsamtes Konstanz, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, vermutete außerdem, dass keine Waffen abgegeben wurden, weil dies bei Angabe als Fundstücke jederzeit möglich sei. Und in Bezug auf jene Besitzer, die bewusst unerlaubt Waffen oder Munition haben, gelte ihm zufolge in vielen Fällen: "Wer eine Waffe illegal behalten möchte, wird diese ansonsten auch bei einer Amnestie nicht hergeben."

Ziel: mehr Sicherheit

Anlass dieser bundesweiten Amnestie war nach Angaben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) die Änderung des Waffenrechts hinsichtlich der zukünftig strengeren Vorschriften zur sichereren Aufbewahrung von Waffen, das am 7. Juli 2017 in Kraft getreten ist. Diese einjährige Strafverzichtsregelung – wie die Möglichkeit der straffreien Abgabe von Waffen auf der Seite des BMI bezeichnet wird – ist somit eng an die rechtliche Neuerungen geknüpft und hatte das allgemeine Ziel, den illegalen Waffen- und Munitionsbesitz, befördert zum Beispiel durch die offenen Grenzen oder durch das Darknet, zu reduzieren und so für mehr Sicherheit im privaten und öffentlichen Raum zu sorgen. Damit steige auch das allgemeine Sicherheitsgefühl, wie der Pressereferent der Stadt Konstanz, Walter Rügert, betonte.

Erste Amnestie nach Amoklauf von Winnenden

Bereits vor elf Jahren, im Jahr 2009, startete die Bundesregierung als Reaktion auf den Amoklauf von Winnenden eine erste Amnestieaktion, bei der bundesweit 200 000 Waffen abgegeben worden sind. Wie viele Waffen im vergangenen Jahr in Deutschland ihren Weg zu den Polizeibehörden und zuständigen Ämtern gefunden haben, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In den nächsten Wochen untersuchen Kriminaltechniker in einem formalen Verfahren die abgegebenen Waffen und die Munition und gleichen diese mit polizeilichen Fahndungsdaten ab. Ergeben sich keine Übereinstimmungen oder Auffälligkeiten, überführen die Beamten sie anschließend an den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart, der die Waffen vernichtet. Im Falle, dass es sich um eine bereits gesuchte Waffe handelt oder sie mit einer Straftat in Zusammenhang steht, leitet die Polizei weitere Ermittlungen ein.

Das Strafrecht Strafrechtlich kann der illegale Besitz von Waffen und Munition nach Angaben der Abteilung öffentliche Sicherheit und Gewerbe der Stadt Konstanz sowie dem Ordnungsamts des Landratsamtes je nach Fall eine Geldstrafe an eine gemeinnützige Einrichtung oder in schwerwiegenden Fällen sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren zur Folge haben.

