Konstanz Buch des Intendanten Christoph Nix kommt auf die Konstanzer Bühne

Die bundesweit renommierte Katrin Hentschel führt Regie bei "Rut". Ein bewegendes Stück, das mit der Thematik Flucht, Herkunft und Heimat perfekt in unsere Zeit passt: Es ist die biblische Aufarbeitung eines ewigen Themas

Katrin Hentschel versteht es perfekt, Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Sie ist eine herausragende Regisseurin, zweifelsohne. Doch sie hätte bestimmt auch das Zeug zu einer fabelhaften Schauspielerin. Vielleicht muss das ab einem gewissen Level so sein. Nur wer weiß, wie die Menschen in dem einen Genre ticken, kann im anderen erfolgreich sein. Ihre Gestik, ihre Mimik, ihre Wortwahl – das hat zuweilen dramatische bis hinreißende Züge. Zu schade, dass sie nicht auf der Bühne stehen wird, wenn am kommenden Samstag "Rut" inszeniert wird.

Nix rief – und Hentschel kam

Doch immerhin ist sie mal wieder in Konstanz, die Theaterregisseurin, Autorin, Dramaturgin und Filmregisseurin mit dem Ruf, der ihr vorauseilt. Von 2014 bis 2017 war sie Oberspielleiterin und stellvertretende Intendantin des Theaters des Jungen Staatstheaters Berlin. Das will was heißen. Sie folgte Christoph Nix' Ruf an den Bodensee. Auch das will was heißen. Einmal mehr ist es dem Intendanten gelungen, eine ganz große Nummer aus dem Ärmel zu zaubern. "Ein Haus lebt vom Adressbuch des Chefs", sagt Katrin Hentschel selbst. Mit ihrer Familie weilt sie sechs Wochen in Konstanz. Während der heißen Phase der Inszenierung von "Rut, die Freundin des Lieblichen". Nix höchstpersönlich hat das Stück geschrieben. Da kommt selbstredend für díe theatralische Umsetzung nur das Beste in Frage, besser gesagt: die Beste.

Als Witwen müssen sie um Anerkennung kämpfen

"Rut" passt in der Thematik Flucht, Herkunft und Heimat perfekt in unsere Zeit. Es ist die biblische Aufarbeitung eines ewigen Themas. Nach dem Tod ihrer beiden Männer beschließen Rut und ihre Schwiegermutter Noomi, Moab zu verlassen. Moab ist die Landschaft und ein antiker Kleinstaat in Palästina östlich des Jordans. Die Protagonistin Rut sieht dem Aufbruch in Noomis Heimat Bethlehem erwartungsvoll entgegen. Ihre Hoffnungen auf ein neues Leben werden jedoch enttäuscht; als Fremde und Witwen müssen sie um Anerkennung und einen Platz in der Gesellschaft kämpfen. Nichtsdestotrotz findet Rut dort Arbeit als Ährenleserin bei Boas, einem Verwandten von Noomi. Er findet Gefallen an Rut und verspricht, sie zu heiraten, obwohl sie als Moabiterin eine Fremde in Bethlehem ist.

Die Söhne? Kränklich und schwächlich

Zuvor muss er sie auslösen, da sie rechtlich einem anderen Mann zusteht. Dieser verzichtet auf sein Recht und die Heirat wird beschlossen. Beide Frauen werden von Boas in sein Haus aufgenommen. Durch Ruts Loyalität und Tatendrang gelingt es ihnen, akzeptiert zu werden. Das Stück über den alttestamentarischen Stoff erzählt die Geschichte zweier Frauen, die die Diskrepanz von Heimat und Fremde, ankommen und unterwegs sein, Emanzipation und gerettet werden durch eine tiefe Freundschaft überwinden. Dass die Personen des Buches nicht als historische, sondern als literarische Gestalten zu verstehen sind, wird durch den flächendeckenden Gebrauch von sprechenden und charakterlichen Eigennamen deutlich gemacht. So heißen beispielsweise Noomis Söhne Machlon, der Kränkliche, und Kiljon, der Schwächliche. Sie haben bereits im Namen, dass sie todgeweiht sind.

Herausforderung? Na klar, Rut ist doch kein Musical

Katrin Hentschel und Dramaturgin Ramona Wartelsteiner besuchten vor der Umsetzung des klerikalen, zeitlosen Stückes eine Einrichtung für frisch geflüchtete Menschen in Konstanz. "Nach einem langen Gespräch mit einer Irakerin sind mir dort viele Dinge bewusst geworden", erzählt Katrin Hentschel. Diese Erfahrung lässt sie in das Stück einfließen – ohne vorher zu viel verraten zu wollen. Doch Rut ist nicht nur das ernste, zu Tränen rührende Stück. "Lachend und mit Humor kann man die Welt besser verstehen", erklärt die mit vielen Auszeichnungen dekorierte Regisseurin. "Natürlich ist Rut eine Herausforderung für die Besucher, es ist ja kein Musical. Doch es gibt auch komische Situationen."

Zwei Frauen, die Lust wecken

Wie zum Beispiel das Bühnenbild. Die zwei Protagonistinnen stehen vor einer wüstenähnlichen Landschaft. "Das hat ein wenig den Charakter eines Western", sagt Ramona Wartelsteiner. "Heldinnen des Western-Genres fallen mir da ein", so Katrin Hentschel. "Claudia Cardinale." So absurd das klingen mag: Es sind solche grotesk wirkenden Vergleiche und Schilderungen, die Lust auf "Rut" wecken. Und, in der Tat, Katrin Hentschel und Ramona Wartelsteiner verstehen es, diese Lust zu steigern.

Zur Person

Katrin Hentschel, Regisseurin, studierte Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, dort gründete sie im Anschluss die freie Theatergruppe Hamletbüro. Von 1997 bis 2001 arbeitete sie als Regisseurin und Autorin bei der Berliner Filmproduktionsfirma "zero film". Am Theater Freiburg war sie von 2006 bis 2011 freie Regisseurin und Dramaturgin, realisierte unter anderem ein Projekt über die Frauen der RAF: "Terroristinnen – Bagdad 77" oder "Käthchen, mein Mädchen" nach Kleist – mit Puppen und Schauspielern. Am Theater Konstanz führte sie in der Spielzeit 2013/2014 Regie im Weihnachtsmärchen für Kinder ab drei Jahren "Honigherz". Von 2014 bis 2017 war Hentschel Oberspielleiterin und stellvertretende Intendantin des Theaters an der Parkaue/Junges Staatstheater Berlin. Ihre letzte Inszenierung: "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt" von Finn Ole Heinrich – ein Theater für Kinder ab zehn Jahren über Krankheit und Tod – war für den Ikarus-Preis nominiert.