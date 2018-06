vor 34 Minuten Jörg-Peter Rau Konstanz Brutaler Überfall auf Taxifahrer in Konstanz: Polizei sucht dringend Zeugen

Was geschah in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr auf der Mainaustraße in Konstanz? Bisher ist klar: Ein Taxifahrer wurde überfallen und so schwer verletzt, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Jetzt werden Zeugen gesucht.