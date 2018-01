Konstanz Brief an eine Neu-Konstanzerin: Liebe Emilia

Brief an eine Neu-Konstanzerin: Liebe Emilia

Das Standesamt hat für Konstanz die beliebtesten Vornamen des vergangenen Jahres ermittelt. Insgesamt 929 Babys sind als Neu-Konstanzer gemeldet worden

Liebe Emilia,

Noch kannst du diese Zeilen nicht lesen, weil du gerade primär damit beschäftigt bist, auf zwei Beinen zu stehen, ohne umzufallen. Vor gut einem Jahr, als du noch nicht auf der Welt warst, hat deine schwangere Mama vielleicht die alte Bravo-Hits aus den 90ern ausgegraben und sich bei dem Lied "Big Big World" von Emilia Rydberg gedacht: Emilia, klingt gut.

In sechs Jahren kommst du in die Schule, und wirst dort bestimmt einige andere Emilias kennenlernen, denn dein Name war 2017 der beliebteste Babyname in Konstanz, sagt das Standesamt. Neben dir wurden 2017 noch 928 weitere Babys in Konstanz geboren. Der Trend deines Jahrgangs geht zum Doppelnamen: 440 Eltern haben zwei Vornamen für ihr Neugeborenes beim Standesamt eingetragen, 417 Neu-Konstanzer tragen einen einzigen Vornamen. Drei Kinder haben sogar mehr als drei Vornamen erhalten. Bleibt zu hoffen, dass keine Chantal Sidney Savannah Brooklyn dabei ist.

Emilia klingt auf jeden Fall gut. Die Chance, dass dein erster Freund Emil heißt, ist übrigens auch gar nicht so gering – Emil war 2017 nämlich der beliebteste Jungen-Name in Konstanz. Danach kamen noch Anna, Maximilian, Leonie, Noah, Emma, Tim, Mia und David. Vielleicht machst du mit Ihnen den Abschluss und auf deinem selbstfahrenden Mini-Elektroauto steht dann "Abi 2035". Tim macht dann ein Auslandsjahr in Australien, Leonie studiert Lehramt in Freiburg und Maximilian bleibt wie du an der Uni Konstanz, weil der See woanders zu weit ist. Wer weiß, wie bis dahin die Welt aussieht? Vielleicht ist dann ja doch ein Kevin SPD-Kanzler, und eine Chantal Sidney Savannah Brooklyn Kultusministerin.