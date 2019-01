Thomas Pelcher vom Konstanzer Polizeipräsidium zog Bilanz der Silvesternacht: "Die Menschen haben das Böllerverbot in der Altstadt eingehalten", sagte er auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Die Feierlichkeiten verliefen weitgehend friedlich." Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums gab es keine herausragenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit Silvester. Die Polizei bezeichnet das Aufkommen als üblich und nicht ungewöhnlich. Es gab vereinzelte Probleme unter Gästen diverser Silvesterpartys, doch die konnten in den meisten Fällen schnell beendet werden. Auffallend laut zahlreicher Augenzeugen: Die Zeit des großen Feuerwerks zum Jahreswechsel scheint dem Ende zuzugehen. Spürbar weniger Raketen oder Böller wurden in Konstanz und den Vororten gezündet – den einen oder anderen Hund wird das gefreut haben. Am 1. Januar jedoch zeugten hier und da große Müllberge von vereinzelten Feuerwerkorgien. Auf die Idee, spätestens am nächsten Morgen den Müll aufzuräumen, kommen nicht alle Feuerwerker.

Aggressiver Gast

Trotz der eher positiven Bilanz der Polizei kam es in der Nacht auf den 1. Januar in Konstanz zu einigen Zwischenfällen. So wurden die Beamten gegen 3 Uhr in eine Gaststätte in der Schneckenburgstraße in gerufen. Nachdem ein 35-Jähriger mit anderen Gästen in Streit geriet und vom Gaststätteninhaber des Lokals verwiesen wurde, weigerte er sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt er sich laut Schilderung der Polizei äußerst aggressiv und musste mittels Handschellen geschlossen werden. Beim Transport zum Polizeirevier ging er die Beamten körperlich an und bespuckte diese. Er wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers untergebracht.

Brennende Mülleimer

Mülleimerbrände durch falsch entsorgte Feuerwerksreste waren auch wieder zu verzeichnen: In der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet Konstanz zu mehreren Mülleimerbränden. Die Ursache war in allen Fällen die Entsorgung noch glimmender Feuerwerksabfälle. Die Feuer konnte jeweils rasch durch die Freiwillige Feuerwehr Konstanz bzw. Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers gelöscht werden: 1.30 Uhr, Salesianerweg – eine Mülltonne, 1.12 Uhr, Max-Stromeyer-Straße – drei Mülltonnen, 1.15 Uhr, Riedstraße – eine Mülltonne.

Polizei muss eingreifen

Streitigkeiten und Beleidigung von Polizeibeamten – auch alljährlich ein zu beobachtende Unart. Nachdem sich gegen 2.40 Uhr ein 53-Jähriger und sein 36-jähriger Begleiter nach ungebührlichem Verhalten weigerten, ein Lokal in der Seestraße in Konstanz zu verlassen, wurde eine Streife des Polizeireviers Konstanz angefordert. Bei deren Eintreffen wurden die Personen äußerst aggressiv und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten. Zum Schutz vor körperlichen Angriffen mussten die Personen kurze Zeit fixiert werden. Nach Aussprache eines Hausverbotes durch den Gaststättenbetreiber wurden beide Personen von den Beamten aus den Räumlichkeiten gebracht.

Frau wehrt sich gegen Übergriff

Opfer von sexueller Gewalt wurde eine 28-Jährige an der Bushaltestelle in der Riedstraße in Konstanz, Haltepunkt. Ein bislang unbekannter männlicher Täter näherte sich der Bushaltestelle und vermummte hierbei sein Gesicht mit einem Schal. Zunächst telefonierte er, ging dann aber unvermittelt auf die Geschädigte zu und griff ihr in sexueller Absicht zwischen die Beine. Als sich die Geschädigte heftig wehrte und um Hilfe schrie, schlug ihr der Täter mit der Faust in das Gesicht und ergriff ihren Kopf. Hiergegen wehrte sich die 28-Jährige, indem sie dem Täter in den Finger biss. Aufgrund dieser Gegenwehr ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung eines Lebensmittelmarktes in der Riedstraße. Die Geschädigte erlitt eine blutende Wunde im Gesicht und einen Zahnschaden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus Konstanz verbracht. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, 165 cm groß, 20-30 Jahre alt, schlank, schwarze kurze Haare, helle Jeans mit seitlicher Tasche, grüne Jacke, möglicherweise Verletzung an der Hand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen: (07531) 9950.