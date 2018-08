Zwei Hand breit, mehr sind es nicht. Der Pegel des Bodensees hat sich bis auf 20 Zentimeter seinem historischen Tiefstwert genähert. Die Qualität des Seewassers leidet darunter nicht, zumindest nicht an den Strandbädern. Wie Bäderchef Robert Grammelspacher erklärt, herrscht dort "seit langer Zeit die höchstmögliche Qualitätsstufe des Gesundheitsamts".

Ein sichtliches Problem hat jedoch der Rasen in den Bädern, besonders am Hörnle. Statt weicher grüner Halme sind dort nur noch stachelige Flächen in gelb und hellbraun zu sehen. Immer mehr Konstanzer und Touristen wundern sich: Warum wird der Rasen eigentlich nicht gewässert?

Die Farbe des trockenen Grases und der Sand am Beachvolleyballfeld des Hörnle unterscheiden sich kaum noch. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Ja, warum eigentlich nicht?

Laut Grammelspacher sehe die Bädergesellschaft "derzeit dafür noch keinen Bedarf". Als Beleg für diese Aussage dient ihm der sogenannte Jahrhundertsommer 2003. Damals bewässerte die Jugendfeuerwehr den Rasen am Hörnle. "Ein nachhaltiger Erfolg hat sich nicht eingestellt", sagt Grammelspacher rückblickend. Weil der Aufwand zudem sehr beträchtlich sei, wären auch "nur wenige, nicht nachhaltigen Aktionen" möglich.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Wird sich der Hörnle-Rasen wieder erholen?

Bereits jetzt schießt die Bädergesellschaft allein für die Pflege des Hörnle-Strandbads jährlich 400.000 Euro zu. "Da wir nur sehr geringe Einnahmen haben, kann man auch von Aufwand statt Zuschussbedarf sprechen", so der Bäderchef. Sorgen um den Rasen müsse man sich seiner Einschätzung nach nicht. Auch 2003 habe er sich am Hörnle "als ausgesprochen robust erwiesen und sich erholt".

"Es läuft sich wie auf Stroh", sagt Evelyne Keller (links). So wie Norbert und Manuela Miessl und Walter und Sieglinde Weltin ist sie Stammgast am Hörnle. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Was passiert, wenn es in den kommenden Jahren auch so heiß wird?

Dennoch macht sich Robert Grammelspacher angesichts der Wetter- und Klimaentwicklungen Gedanken. Bislang sei eine künstliche Bewässerung nicht nötig gewesen, ist die Hitze 2018 eher die Ausnahme als die Regel. Sollte sich das ändern, "wäre zu prüfen, ob man aus dem See Wasser entnehmen dürfte. Bei der derzeitigen Wasserknappheit wäre dies überraschend", sagt der Bäderchef.

