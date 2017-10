Konstanz Brand in Petershausen: Neun Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Am Donnerstagmorgen schreckte ein Brand in Petershausen die Bewohner aus dem Schlaf. Neun Personen wurden wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus Konstanz eingeliefert, weitere 26 Personen fanden in einem Bus der Stadtwerke vorübergehende Unterkunft.

Schreck am Donnerstagmorgen in Petershausen: Gegen 8.50 Uhr rief ein Bewohner bei der Feuerwehr an, weil es in seiner Wohnung nach Rauch rieche, er aber nichts Weiteres feststellen könne. Die Einsatzkräfte rückten aus und erkannten schnell, dass es sich um einen Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden handelte. Zuletzt hatte ein solcher Brand zu einem Großeinsatz am Stephansplatz geführt.

Auch nach Petershausen rückten am Morgen zahlreiche Feuerwehrwagen und Sanitäter aus. In den Gebäuden stand schon der Rauch, die Häuser wurden umgehend geräumt. Drei Personen, berichtet Pressesprecher Klaus Menge, hatten vermutlich zu viel Kohlenstoffmonoxid eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Räumung mussten mehrere Wohnungen gewaltsam geöffnet werden – teilweise schliefen die Bewohner noch. Vor allem in den oberen Wohnungen gab es eine starke Rauchentwicklung. Neun Personen mussten mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus Konstanz eingeliefert werden.

Auf der Rückseite der Gebäude bereiteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff vor und schlugen Stahllanzen in die Dehnfuge. So brachten sie das Löschwasser an den vermuteten Brandherd. Auch die Schweizer Feuerwehr war im Einsatz: Die Stahllanzen wurden laut Menge bei der Feuerwehr Kreuzlingen angefordert. Mit Wärmebildkameras wurden die Wände abgesucht und kontrolliert.

Zur Betreuung und Erstversorgung der Bewohner alarmierte der Einsatzleiter die SEG'n (Schnell Einsatzgruppen). Die Stadtwerke Konstanz stellten einen Bus zur Verfügung, in dem 26 Bewohner vorerst unterkamen. Nach etwa zwei Stunden zeigten die Löschmaßnahmen Wirkung. Die Rauchentwicklung und die Wärmebildung ließen nach. In den Wohnungen der betroffenen Gebäude leitete die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen ein. Ob die Wohnungen noch am Abend wieder bewohnbar sind, ist noch unklar. Der Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden.