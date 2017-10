vor 12 Stunden Sandra Pfanner Konstanz Brand in Petershausen: Neun Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Am Donnerstagmorgen schreckte ein Brand in Petershausen die Bewohner aus dem Schlaf. Neun Personen wurden wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus Konstanz eingeliefert, weitere 26 Personen fanden in einem Bus der Stadtwerke vorübergehende Unterkunft.