Im Grundsatz ist klar, welche Zukunft der Bolzplatz an der Sonnenbühlstraße haben wird: Ein großer Teil der Fläche im Königsbau soll fünfgeschossig überbaut werden. Übrig blieben rund 2300 Quadratmeter für den Freizeitsport. Obwohl Sportflächen in Konstanz knapp sind und Grünflächen geschätzt, können sich auch das zuständige Sportamt und die Freie Grüne Liste (FGL) für eine Bebauung erwärmen. An der Sonnenbühlstraße soll Wohnraum entstehen, unter anderem für Studierende und als Anschlussunterkunft für Geflüchtete.

FGL unterstützt Vorhaben

Aus Sicht der FGL "gibt es ökologisch wertvollere Flächen, die schützenswert sind", sagte Stephan Kühnle in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses. Am Ende empfahl das Gremium dem Gemeinderat für dessen nächste Sitzung (Dienstag, 26. Juni, ab 17 Uhr, Ratssaal), die Pläne der Verwaltung zu unterstützen. Frank Schädler betonte als Leiter des Sportamts, dass Konstanz zwar nicht auf Sportflächen verzichten könne, im Gegenteil – allerdings nicht in dieser Größe wie an der Sonnenbühlstraße.

Ein Drittel bleibt Bolzplatz

Das gesamte Grundstück westlich der Schule "Am Buchenberg" ist etwa 6700 Quadratmeter groß. Rund 4400 Quadratmeter will die Stadtverwaltung überplanen. Hierfür ist allerdings eine Änderung des Bebauungsplans notwendig, weil das Grundstück bislang nur als Sportplatz genutzt werden darf. Stimmt auch der Gemeinderat zu, soll das Vorhaben im beschleunigten Verfahren vorangebracht werden. Die FGL ist bereit, diese Grünfläche zugunsten von Wohnbebauung zu opfern. Mit seinem Antrag auf einen Ortstermin scheiterte Stephan Kühnle jedoch knapp. Er forderte bis zur Gemeinderatssitzung noch eine Stellungnahme des Stadtsportverbands, inwieweit der Interessenvertreter Konstanzer Vereine den Wegfall eines großen Teils der Sportanlage mittragen kann.

Ganzjährig bespielbar

Sportamtsleiter Frank Schädler stellte jenen, die den Bolzplatz an der Sonnenbühlstraße nutzen, eine Verbesserung in Aussicht. Die übrig bleibende Fläche solle aufgewertet und ganzjährig bespielbar gemacht werden. Dies sei auf dem Rasen derzeit nicht möglich. Alfred Reichle (SPD) setzte sich in der Sitzung für viel Grün auf dem Areal ein, mehrfach kam auch mit Blick darauf und auf die Freiraumgestaltung die Frage nach einer Tiefgarage auf. Thomas Buck (Junges Forum) kritisierte, dass immer mehr Freiflächen nachverdichtet würden.

Kritik vom Jungen Forum

Die Schaffung von Wohnraum dürfe nicht nur auf Kosten von Gemeinbedarfsflächen gehen. Eine Freiraumplanung werde entstehen, sagte Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Ein Augenmerk liegt bereits auf dem Erhalt der Baumkulisse entlang der Sonnenbühlstraße und nach Westen.

