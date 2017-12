Böllerverbot in Konstanz: In weiten Teilen der Altstadt und an bestimmten Stellen dürfen auch dieses Jahr keine Raketen oder Batterien gezündet werden

Bei einem Verstoß gegen das Verbot drohen bis zu 50 000 Euro Strafe. Wo genau gilt das Verbot? Wer kontrolliert die Einhaltung? Darf ich Feuerwerk in die Schweiz mitnehmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Konstanz – In Konstanz hat der Verkauf von Silvesterböllern begonnen. Bis 31. Dezember können Personen über 18 Jahre Feuerwerkskörper wie Böller und Raketen kaufen – aber an Silvester nicht überall in der Stadt zünden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Böllerverbot in Konstanz: