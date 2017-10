Konstanz Bluttat vor Konstanzer Shisha-Bar: Die Anklage lautet auf Mord

Die Frage ist beantwortet, weswegen sich ein 17-Jähriger demnächst vor dem Landgericht Konstanz zu verantworten hat: Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilte, lautet die Anklage auf Mord.

Der junge Mann soll im März aus niederem Beweggrund vor einer Shisha-Bar an der Konstanzer Fritz-Arnold-Straße zugestochen haben. Er fügte einem 19-Jährigen eine so schwere Verletzung zu, dass er noch vor Ort starb – und das, weil der Schweizer den Kumpel eines Mitangeklagten "angemacht" haben soll.

Jetzt, nachdem die Anklage gegen den 17-Jährigen und einen 21-jährigen mutmaßlichen Mittäter erhoben und zugestellt worden ist, kann die Staatsanwaltschaft weitere Details nennen: zu den Szenen, wie sie sich vor der tödlichen Auseinandersetzung zugetragen haben sollen. Den Ermittlungen zufolge geht die Konstanzer Staatsanwaltschaft davon aus, dass ein Freund des späteren Opfers mit dem 21-Jährigen in einen handfesten Streit wegen der angeblichen Anmache dessen Kumpels geraten war. Die Auseinandersetzung hat sich wohl vor die Shisha-Bar an der Fritz-Arnold-Straße verlagert. Dort passte der 21-Jährige den Freund des 17-Jährigen vermutlich ab, er soll ihn geschlagen und zu einer Entschuldigung gezwungen haben. So gibt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft, den Vorwurf wieder.

Der 17-Jährige mutmaßliche Messerstecher soll sich in den Zwist eingemischt haben und ebenfalls auf den Freund eingeschlagen haben. Als das spätere Opfer seinem Freund zu Hilfe kommen wollte, soll der 17-Jährige im weiteren Verlauf der tödliche Stich in den Oberkörper gesetzt haben. Entschuldigungen in Demutsgesten schienen nichts genutzt zu haben. Der 19-jährige Schweizer erlitt so schwere Verletzungen an einem Lungenflügel und an Blutgefäßen, dass eine innerliche Schockblutung zu seinem Tod führte. So lautete das Ergebnis einer Obduktion. Damit eine Anklage auf Mord und nicht Totschlag lautet, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Die Staatsanwaltschaft sieht das Merkmal des niederen Beweggrunds erfüllt. Übersetzt heißt das: Der 17-Jährige soll wegen eines nichtigen Anlasses einen Menschen getötet haben, aus reiner Machtdemonstration.

Der 17- und der 21-Jährige flüchteten nach der ihnen vorgeworfenen Tat. Die Polizei konnte sie allerdings noch am gleichen Tag festnehmen. Anfänglich schwieg der Jüngere, zwei Wochen später führte er die Ermittler sogar zu der mutmaßlichen Tatwaffe, obwohl er kein klassisches Geständnis ablegte. Beide Angeklagten, juristisch gesehen gelten sie derzeit noch als Angeschuldigte, sollen vor dem Streit den Entschluss gefasst haben, mit dem späteren Opfer eine körperliche Auseinandersetzung zu suchen, erklärt Andreas Mathy. Aus diesem Grund wird in einer Gerichtsverhandlung Frage aufzuwerfen sein, ob die Aussage mit der angeblichen Anmache überhaupt zutrifft.

Während der 17-Jährige noch in Untersuchungshaft sitzt, ist sein 21-jähriger Kumpel zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß. Ihn treffe nicht mehr der gravierende Tötungsvorwurf, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf gegen ihn lautet auf gefährliche Körperverletzung und Nötigung. Der 21-Jährige habe wohl nicht mit der plötzlichen und tödlichen Messerattacke durch seinen Kumpel gerechnet. Wann das Landgericht den Fall verhandeln wird, steht laut Sprecher Andreas Spreng noch nicht fest.

Welche Strafen in Aussicht stehen

Das Strafgesetzbuch unterscheidet zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht