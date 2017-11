Konstanz Bluttat gegen Obdachlose in Konstanzer Bank: Angreifer zu Freiheitsstrafe verurteilt

Der junge Mann, der im Frühjahr einer Obdachlosen im Eingangsbereich einer Konstanzer Bank lebensgefährliche Verletzungen zufügte, musste sich nun vor Gericht verantworten. Der 20-Jährige wurde wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Es war eine Tat, die Entsetzen in Konstanz hervorrief: Im April dieses Jahres hatte ein heute 20-Jähriger eine obdachlose Frau, die in der Automatenhalle einer Bank in der Altstadt schlief, brutal niedergeschlagen. Im Folgegerangel wurde die 50-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Am Mittwoch wurde der Angreifer bei der Jugendschöffensitzung am Amtsgericht Konstanz wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendhaftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ins Strafmaß wurde eine Jugendhaftstrafe von 18 Monaten wegen Raubs einbezogen, die damals noch auf Bewährung ausgesetzt worden war. Der Staatsanwalt hatte eine Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten, einer der Verteidiger des Angeklagten eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten im Maßregelvollzug gefordert.

Tat wurde durch Überwachungskameras festgehalten

Mit dem Urteil entsprach der Vorsitzende Richter Franz Klaiber nahezu der Staatsanwaltschaft. In der Begründung hieß es unter anderem, dass der Angeklagte mit außergewöhnlicher Verachtung und Heimtücke vorgegangen sei. Die Gewalttat, die sich über neun Minuten hinzog, wurde durch Videoaufnahmen aus der Automatenhalle der Bank dokumentiert.

Zugute hielt ihm das Gericht, dass er selbst den Rettungsdienst informierte, und so mit hoher Wahrscheinlichkeit verhinderte, dass die Frau verblutete. Denn dann wäre der Angeklagte wegen Mord aus Heimtücke angeklagt worden, mahnte Klaiber. Der Richter erklärte außerdem, ein Maßregelvollzug in einer Entzugsklinik sei für das Jugendschöffengericht nicht in Frage gekommen. Denn auch wenn der Angeklagte angab, Aufputsch- und Beruhigungsmittel zu konsumieren, und er unstrittig ein Problem mit Betäubungsmittel habe, stehe die Tat nicht in direktem Zusammenhang mit einer Suchtproblematik.