Auf der Homepage der Insel Mainau sind sie noch ein glückliches, lächelndes Ehepaar – doch im wahren Leben gehen sie mittlerweile getrennte Wege. Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Wilhelm Bernadotte, Graf von Wisborg. Nach SÜDKURIER-Informationen soll Sandra Gräfin Bernadotte aus dem Schloss der Insel bereits ausgezogen sein. Derzeit soll sie im nahe gelegenen Konstanzer Vorort Litzelstetten wohnen.

Bernadotte lernte in seiner Studienzeit seine Kommilitonin Sandra Angerer kennen. Die beiden verlobten sich am 13. Juni 2008, am Tag des 33. Geburtstag von Björn. Sandra ist in St. Gallen geboren und aufgewachsen. Sie ist die Tochter eines Wirkermeisters aus der St. Galler Textilindustrie. Seit Juli 2007 hat sie das Amt der Geschäftsführerin von "Gärtnern für Alle" und ist Leiterin der Grünen Schule Mainau, die junge Lernbehinderte auf das Arbeitsleben vorbereitet, und des L-Punktes Umweltbildung auf der Insel Mainau.

Die Trauung fand am 7. Mai 2009 in der Schlosskirche der Insel Mainau statt. Zu den Feierlichkeiten kamen die Königin Silvia von Schweden und Kronprinzessin Victoria. Der Hochzeitstermin war mit Bedacht gewählt: Sonja Bernadotte wäre am 7. Mai 65 Jahre alt geworden. Am 8. Mai wäre Björns Vater, Graf Lennart Bernadotte, 100 Jahre alt geworden.

Zur kirchlichen Trauung trug sie ein cremefarbenes seidenes Brautkleid im Empirestil mit italienischer Spitze und kurzer Schleppe, eine Kreation der Schweizer Designerin Eva Michaela Fröhli. Der Brautstrauß bestand aus Maiglöckchen mit kleinen pinkfarbenen Rosen.

