Es war ein ungewöhnlicher Zug, der am vergangenen Freitag im Konstanzer Bahnhof auf das Signal zum Weiterfahren wartete. "Stansted Express" prangte in fetten Lettern auf der Flanke der grau-roten Waggons.

Reisende transportierte der britische Geisterzug allerdings nicht. Denn Einsteigen war in diesem Fall weder erwünscht noch erlaubt.

Kein Zug von Konstanz bis London

Beobachtet hatte diese Szenerie ein Schweizer Twitter-Nutzer. Der teilte sogleich ein Foto des Zuges auf der Internetplattform, und fügte scherzhaft an: "War mir ja bekannt, dass man in Konstanz Richtung Norden umsteigen kann. Aber gleich bis Stansted?"

Gemeint ist der gleichnamige Flughafen im Nordosten Londons. Und die Millionenstadt ist tatsächlich der finale Bestimmungsort des Zuges. Dort soll er künftig Reisende zwischen dem Flughafen Stansted und dem Bahnhof Liverpool Street hin und her transportieren, wie Lucy Wright, die Sprecherin der britischen Bahngesellschaft Greater Anglia, auf Nachfrage erklärt.

Schweizerisches Unternehmen fertigt Züge an

Was also machte der Zug im Konstanzer Bahnhof, im äußersten Süden Deutschlands? Der Grund ist so einfach wie einleuchtend: Das schweizerische Unternehmen Stadler Rail fertigte den Zug für Greater Anglia an, wie Philipp Welti, Pressesprecher der Herstellerfirma, bestätigt: "Der gesichtete Zug wurde vom Inbetriebsetzungsstandort in Erlen (Thurgau) über Weinfelden nach Konstanz überführt."

Von dort aus geht es derzeit via Saarbrücken nach Calais, durch den Eurotunnel nach Dollands Moor und weiter ins Crown Point Depot in Norwich, dem Firmensitz der Greater Anglia. Im Laufe des Jahres soll der Zug dann zu seinem finalen Einsatzort in London gelangen.

Nicht der letzte englische Zug auf deutschen Schienen

Und es wird nicht der Letzte sein, der auf seinem Weg nach Norwich einen kurzen Halt in Konstanz einlegt, wie Weltli weiter erklärt. So handle es sich bei dem Zug am vergangenen Freitag um den ersten von 20 elektrischen Triebzügen, die Stadler für das britische Unternehmen baut. "Zusätzlich hat Greater Anglia 38 dieselelektrische Triebzüge bestellt."

Es gilt also weiterhin: Vorsicht, in welchen Zug man seinen Fuß setzt! Denn schneller als sich so mancher müder Pendler vorstellen mag, landet man heutzutage im fernen England.