vor 2 Stunden SK Konstanz Bilder von der Internationalen Bodenseewoche in Konstanz (2)

Die Internationale Bodenseewoche lässt einen Hauch von St. Tropez durch Konstanz wehen: Segler klassischer und moderner Yachten, Ruderer und Wassersportinteressierte kommen vor, im und am Konstanzer Hafen voll auf ihre Kosten. Ein großes, abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie rundet das Landprogramm an der Hafenpromenade und am Ufer vor dem Sea Life ab.