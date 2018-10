Bild: Scherrer, Aurelia

Weit über 4000 Läufer sind am Sonntag beim 34. Altstadtlauf in der Konstanzer Innenstadt an den Start gegangen. In unserer Bilderstory zeigen wir Läufer und Anfeuerer vom Lauf-Ereignis des Jahres.

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Scherrer, Aurelia

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein