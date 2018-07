Der Name ist bewusst gewählt. Frei. Zeit. Fest. Drei Worte, nicht eines, wie es das Wörterbuch nahelegt. "Es geht uns auch darum, den ergebnisfreien Raum Juze zu zeigen", erklärt René Grüßer, Leiter des Konstanzer Jugendzentrums. "Hier sollen Jugendliche einfach noch machen können, ohne produktiv sein zu müssen", ergänzt er.

Dass unproduktiv nicht sinnfrei sein muss, wollen er und seine Mitarbeiter Marius Hirling, Eva Riegger und Katja Schmolenzky am kommenden Samstag unter Beweis stellen. Fast zwölf Stunden lang steht das Juze allen offen.

Ein Platz ohne Leistungsdruck

"Natürlich stellen auch wir uns dem Thema: Was muss das Juze anbieten?", erklärt René Grüßer. Die Frage dränge sich angesichts des Freizeit-Überangebots auf, aus dem Jugendliche wählen können. Die Antwort darauf laut des Juze-Teams: Weil es bei den täglichen Angeboten im und um das Gebäude an der ehemaligen Jägerkaserne – anders als im Alltag vieler Schüler – nicht um Leistung geht.

Wenn Jugendliche der volle Terminkalender freut

Sie organisieren das Frei-Zeit-Fest des Konstanzer Jugendzentrums am kommenden Samstag: René Grüßer, Katja Schomlenzky, Marius Hirling und Eva Riegger. | Bild: Benjamin Brumm

"Ein voller Terminkalender ist wird auch schon von Zwölfjährigen als Auszeichnung gesehen", kritisiert Katja Schmolenzky. Ein Beispiel: An den Planungen für einen Ausflug in den Europa-Park sollten die Juze-Besucher mitwirken.

"Das hat ein halbes Jahr gedauert, weil 16-Jährige erst ein freie Zeitfenster für Organisationstreffen suchen mussten, die konnten locker mit unseren Kalendern mithalten", sagt Schmolenzky. Schule, Verein, Musikunterricht, sonstige Hobbies: Leicht hat es das Juze nicht, auch heute noch junge Menschen an die Gustav-Schwab-Straße zu locken.

Eröffnung 1978: Jugendliche verwalten das Juze selbst

Bild: Wolff-Seybold, Hella

Bewegte Zeiten sind für das Jugendzentrum jedoch nichts Neues. Beim Start am 19. August 1978 wurde es von seinen Besuchern noch selbst verwaltet. Zur Eröffnung, damals noch in der Klosterkaserne, sagte der damalige Bürgermeister Willy Weilhard, es müsse zur "Stätte der Integration aller Jugendlichen" werden.

Bild: privat

Nebenbei übergab er mit den Worten "Weg vom Alkohol" dem ersten Leiter Wilfried Hemmerich ein Paket Teegläser. Nicht immer sollte es so friedlich und amüsant zu-, sondern irgendwann auch buchstäblich zur Sache gehen.

1991: Proteste gegen die Schließung des Juzes

Bild: privat

"Ich bin hin und her gerissen", sagt der heutige Leiter über die Tage Anfang Juli 1991. "Einerseits wäre ich gerne dabei gewesen, andererseits ist es vielleicht ganz gut, dass ich es nicht war", fährt René Grüßer fort und grinst. Nach knapp 13 Jahren "Schlupfwinkel", wie das Juze damals hieß, und siebeneinhalb Jahre nach dem Umzug in die Jägerkaserne wurde der Treffpunkt geräumt, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen.

Die Jugendlichen hatten wenige Tage zuvor unter dem Motto "Juze statt Pastik" gegen die Schließung protestiert und beriefen sich auf "eine mündliche Zusage von der Jugenzentrumsleitung, das Haus bis mindestens September nutzen dürfen", wie der SÜDKURIER berichtete.

Unterstützung für friedliche Besetzung vom Stadtjugendring und aus der Politik

Bild: Wolff-Seybold, Hella

Die Demonstrierenden betonten, es handle sich "bei aller Ernsthaftgkeit um eine friedliche und fröhliche Besetzung, überwiegend durch Schüler". Die Gruppe distanzierte sich von einzelnen Personen, die während der turbulenten Tage das Haus beschädigten. Der Stadtjugendring forderte einen Ersatz und "für die Flüchtlinge menschenwürdigen Wohnraum", wie es in einem Schreiben an die Stadt hieß. Politische Unterstützung erhielten die friedlichen Besetzer durch die Fraktion der Freien Grünen Liste und den SPD-Ortsverein.

Polizisten rücken an, tun müssen sie nicht mehr viel

Bild: Wolff-Seybold, Hella

Geholfen hat all der Protest nicht: 20 Polizisten machten sich am frühen Morgen des 4. Juli Richtung Jägerkaserne auf. Viel zu tun hatten sie nicht mehr. "Das einst autonome Jugendzentrum war innerhalb kürzester Zeit frei für die Handwerker, die die Räume zur Unterbringung von Asylbewerben ausstatten sollen", schrieb damals der SÜDKURIER. Beschwichtigt wurden die Jugendlichen auch durch ein Versprechen der Stadt, das Gebäude ab Oktober 1991 zu renovieren und wieder als Jugendzentrum zur Verfügung zu stellen.

Heutiger Leiter: "Juze soll jedem einen Platz bieten"

20 Monate sollte es dauern, dann eröffnete das Juze als Teil der städtischen Jugendarbeit mit einem pädagogischen Konzept wieder. So besteht es bis heute – mit dem Jugendcafé als Zentrum. "Lange galt der Satz von Eltern an ihre Kinder: 'Ins Juze geht man nicht'", sagt René Grüßer 25 Jahre später. Der Ruf habe sich laut des Juze-Leiters verbessert. "Wir haben den Anspruch, die Schmuddel-Klischees aufzubrechen. Ins Juze kann und soll jeder seinen Fuß setzen, unabhängig sozialer Zugehörigkeit."

1993: Fliegende Eier und Farbbeutel bei der Wiedereröffnung

Keinen Fuß ins Juze setzen sollten im September 1993 Oberbürgermeister Horst Eickmeyer und mehrere Konstanzer Stadträte. Eickmeyers Ruf in die Menge ("Das Jugendzentrum ist eröffnet") ging in den Pfiffen und Sirenentönen von etwa 50 Verfechtern eines autonomen Juzes unter.

"Haut ab" skandierten sie, kurz darauf flogen Farbbeutel und Eier Richtung der geladenden Gäste. Ihre Kritik: Das Juze sei an den Bedürfnissen der Jugendlichen vorbeigeplant, sie selbst in die Konzeption nicht eingebunden. An die Stelle einer feierlichen Eröffnung traten erneut Proteste.

Politik im Juze heute? Keine Pflicht aber nicht verboten

Es waren poltische Zeiten damals. Sind sie es auch heute noch? Laut René Grüßer "kann Politik hier stattfinden, sie muss es aber nicht". Für das Fest am Samstag wünscht er sich, dass möglichst auch Besucher der früheren Juze-Jahre vorbeikommen. Sie spielten für die Geschichte eine wichtige Rolle. "Ohne die Leute von damals gäbe es das Juze wohl nicht", sagt Grüßer. "Mich interessiert die heutige Einschätzung der Ehemaligen: Ist das Juze jetzt wirklich Plastik?"

Das Fest-Programm Das Fest zum 25-jährigen beziehungsweise 40-jährigen Bestehen des Jugendzentrums in der Gustav-Schwab-Straße 12c soll am Samstag, 21. Juli, von 10.30 bis 22 Uhr das gesamt Angebotsspektrum zeigen. Eingeladen sind dabei nicht nur Jugendliche zwischen zwölf und 27 Jahren, sondern ausdrücklich auch frühere Nutzer und interessierte Bürger. Es soll sowohl Orte zum Entspannen geben, als auch ein Programm mit Workshops von verschienden Hiphop-Tanzkursen über eine Kreativwerkstatt bis zum sportlichen Teil mit einem Kletterangebot, einem Fußballturnier und Parkour-Training. Auf einer Bühne im Hinterhof des Gebäudes findet ab 18 Uhr das Abendprogramm mit einem Grillfest und musikalischer Unterhaltung durch mehrere Juze-Bands statt. Bei Regen werden die Angebote ins Gebäude verlegt. Der Eintritt ist den gesamten Tag frei, an den Workshops können die Besucher ohne Voranmeldung teilnehmen. Weitere Informationen gibt es unter www.juze-konstanz.de. (bbr)

