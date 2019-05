von SK

Beamte des Polizeireviers Konstanz sind am Sonntag, 26. Mai, gegen 22.45 Uhr zu einer Gaststätte im Lago ausgerückt, da eine stark alkoholisierte 32-jährige Frau zuvor in dem Restaurant randalierte hatte. Trotz Aufforderung des Sicherheitsdienstes habe sie das das Lokal nicht verlassen wollen, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Nachdem die Frau auch der nochmaligen Aufforderung der Polizisten nicht nachkam, ergriffen die Beamten sie am Arm, um sie nach draußen zu führen. Die Frau schlug einem Beamten daraufhin unvermittelt ins Gesicht. Als sich anschließend der 33 Jahre alte Ehemann ins Geschehen einmischte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Neben Bedrohung und Körperverletzung erwartet das Duo nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.