Konstanzer bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Die Richterin versteht die milde Strafe als letzte Warnung. Der Verurteilte hatte bereits viele Vergehen auf dem Kerbholz

Nach Verkündung des Urteils ging der 37-Jährige erst mal vor das Gebäude des Konstanzer Amtsgerichts und gönnte sich eine Zigarette – als freier Mann. Womit offenbar selbst er nicht mehr gerechnet hatte. „Da bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte er, während der inhalierte Rauch bei jedem Wort seine Lungen verließ. „Ich werde in Zukunft gut auf mich und meine Tochter aufpassen. Versprochen.“

Richterin: "Ich warne Sie..."

Richterin Heike Willenberg hätte diese Worte gerne noch vernommen. Denn bei ihrer Urteilsverkündung wenige Minuten zuvor äußerte sie mehrmals die Hoffnung, der junge Mann möge endlich die nötige Reife zeigen und das Leben als Gesetzesbrecher hinter sich lassen. Sie schöpfte die ganze Milde der Rechtsprechung aus. Zwei Jahre brummte sie dem gebürtigen Singener auf – für eine ganze Reihe von Vergehen, für die sie laut Staatsanwaltschaft und Verteidigung problemlos auch rund zweieinhalb Jahre hätte geben können, dann aber ohne Bewährung. So bleibt dem Mann der Gang hinter Gitter erspart. „Doch ich werde die Bewährungsauflagen penibel kontrollieren“, gab sie ihm mit auf den Weg und zeigte mit der rechten Hand auf die gegenüberliegende Justizvollzugsanstalt. „Ich warne Sie: Sonst sind sie sehr schnell da drüben und sitzen die zwei Jahre ab.“ Als einer von drei Geschäftsführern einer im Kreis Konstanz ansässigen Tuningfirma wurde der Angeklagte bereits 2016 wegen Insolvenzverschleppung zu einem Jahr und neun Monate auf Bewährung verurteilt. Damals verlor der Mann den Boden unter den Füßen. In 29 Fällen bestellte er bei Unterhändlern Ware, ohne sie jemals bezahlen zu können.

Schulden, Alkohol, Drogen – das volle Programm

Er rutschte immer tiefer ab, gab sich dem Alkohol und dem Drogenkonsum hin – und verlor dabei seine Ehe und zunächst den Kontakt zur damals fünf Jahre alten Tochter. Nach dem Weinfest 2016 in Hilzingen stieg er nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der damaligen Freundin emotional aufgebracht ins Auto – und wurde prompt am Singener Waldfriedhof kontrolliert, weil die Beamten wildes Gefuchtel mehrerer Hände im Inneren des Wagens beobachteten. 0,3 Promille Alkohol sowie Spuren von Kokain wurden später im Blut nachgewiesen. So weit, so schlecht. Das nächste, offensichtlich vorsätzliche Vergehen: Der Mann wies sich mit dem Führerschein eines Bekannten aus, unterschrieb sogar die Protokolle mit dem Namen des gleichaltrigen Arbeitskollegen. „Sie haben damit in Kauf genommen, dass der Kollege angezeigt wird“, sagte die Staatsanwältin. „Außerdem waren sie gar nicht mehr im Besitz Ihrer Fahrerlaubnis, da Sie die wegen zu vieler Punkte abgeben mussten.“ Der Bescheid über 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot erreichte schließlich den unbeteiligten Bekannten. Vor Gericht immerhin gab der Angeklagte damals immerhin zu, dass er das Auto fuhr.

"Sie waren skrupellos"

Keinen Monat später wiederholte sich die Prozedur: In der Konstanzer Theodor-Heuß-Straße wurde der damals 34-Jährige um 3 Uhr nachts mit 1,9 Promille angehalten. Wieder zeigte er den Führerschein des Kollegen, was erneut keinem der Polizeibeamten auffiel. „Vier Wochen nach der ersten Tat erneut so etwas zu machen“, sagte die Staatsanwältin und blickte dem Angeklagten tief in die Augen. „Das zeigt, wie unbeeindruckt und uneinsichtig Sie waren. Sie haben skrupellos gehandelt und sich gesagt: Das ziehe ich jetzt durch, auch wenn der Kollege bestraft wird. Das ist sehr schwerwiegend.“ Und doch forderte trotz Insolvenzverschleppung lediglich zwei Jahre auf Bewährung, „denn Sie scheinen Ihr Leben wieder im Griff zu haben. Sie arbeiten Vollzeit, haben Kontakt zu Tochter und Ex-Frau und zahlen Unterhalt. Außerdem haben Sie den Alkohol im Griff und verzichten ganz auf Drogen. Das ist positiv zu berücksichtigen.“

Die Richterin folgte diesem Plädoyer. „Die Strafe soll aber schon ein wenig wehtun“, sagte sie noch und begründete damit die 75 Stunden Sozialdienst, die der 37-Jährige bis zum Ende des Jahres abzuleisten hat. „Ich verstehe, dass Ihre ganze Lebenssituation damals schlimm war und Sie mitgerissen hat. Aber ich kann das nicht billigen.“

Die Rechtsprechung

Laut Paragraph 267 begeht eine Urkundenfälschung, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht. Hier wurde eine echte Urkunde – der Führerschein – von einer falschen Person bei der Polizeikontrolle vorgezeigt. Laut Gesetz droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. (sk)