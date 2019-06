Meinung vor 57 Minuten

Bester Blick „auf das gigantische Feuerwerk“ und Vorfreude auf „ein Fest für uns“: Stadtwerke-Werbung zum Seenachtfest wirkt ungewollt komisch

Manchmal fallen Dinge schon seltsam zusammen. So diskutiert ganz Konstanz seit Tagen über Wohl und Wehe des Seenachtfests. Und just auf dem Höhepunkt der Debatte hängen die Stadtwerke in ihren Bussen Flyer für ein Gewinnspiel zu eben jenem Fest aus, wie SÜDKURIER-Mitarbeiterin Kirsten Astor entdeckt hat.